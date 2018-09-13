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اقتصاد وأسواق
التموين: ضبط شركة تعبئة تُهرب السكر للسوق السوداء
الخميس 13 سبتمبر 2018 05:27 م
سكر القصب
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سكر القصب
محمد مجدي
قامت حملة من الوزارة والرقابة الإدارية والجهات المعنية بمتابعة ومراقبة الشركة وبعد تقنين الإجراءات، تبين أن الشركة تقوم بتعبئة السكر التموينى وتهريبه على سيارات نقل بعد قيام أمين العهدة فى فرع شركة الجملة بالمساعدة فى عملية التهريب وقيامه بتقديم أذونات تفيد بأن البدالين وقعوا أذون الصرف دون الاستلام وتمت مراقبة السيارة.
وتم إلقاء القبض علي المتورطين في التهريب بعد تحميل السيارة والعثور على 5760 كليو سكر تموينى مهرب بعد التعبئة.
وتحفظت النيابة على الكمية المضبوطة وصادرت السيارة، كما اتخذت الاجراءات القانونية ضد صاحب شركة التعبئة والسائق وأمين العهدة وأحالتهم للتحقيق.
وزارة التموين
هيئة السلع التموينية
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