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اقتصاد وأسواق
ترامب : الأسواق الصينية تنهار ولسنا تحت ضغط لعمل اتفاقية معهم
الخميس 13 سبتمبر 2018 05:25 م
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أحمد صبرى
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست تحت ضغط لعمل اتفاقية تنظم تجارتها مع الصين، بل إن الصين تحت ضغط لعمل ذلك، كما أن أسواقهم تنهار، وذلك ردًّا على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تؤكد فيه أن الولايات المتحدة تحت ضغط لإبرام اتفاقية.
وأضاف ترامب، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: صحيفة وول ستريت تناولت الموضوع بشكل خاطئ، نحن لسنا تحت ضغط لإبرام اتفاقية مع الصين، إنهم تحت ضغط لعملها معنا، أسواقنا تنطلق بقوة، وأسواقهم تنهار، وسوف يكون لدينا المليارات من الجمارك والمنتجات التى صنعناها داخل بلادنا.
دونالد ترامب
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