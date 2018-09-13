أسبوع هابط للبورصة وسط خسائر رأسمالية 26 مليار جنيه

ارتفاع البورصة المصرية

منى عبدالباري



منيت البورصة المصرية بتراجعات جماعية لمؤشراتها هذا الأسبوع، وسط تكبد رأس المال السوقي خسائر 26 مليار جنيه.



وخسر المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 خلال الأسبوع نحو 3% ليغلق عند مستوى 15308 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 1% إلى مستوى 742 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 2% لينهي تعاملاته الأسبوعية عند مستويات 1900 نقطة.



وأغلق رأس المال السوقي تعاملات الأسبوع الحالي والذي تخلله إجازة رأس السنة الهجرية، والتي قلصات جلسات التداول لأربعة فقط عند مستويات 849 مليار جنيه، مقارنة بـ 875 مليار جنيه في الأسبوع السابق.



وسارت تدلاوات اليوم الخميس على خطى التعاملات الأسبوعية، حيث أنهى السوق التعاملات على تراجعات جماعية للمؤشرات بضغط مبيعات أجنبية قيمتها 44.5 مليون جنيه، وسط تداولات ضعيفة.



وتراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.2% منهيا تعاملاته عند 15308 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.6% مغلقا عند 742.7 نقطة، كما تراجع المؤشر EGX100 بنسبة 1.1% منهيا تعاملاته عند 1900 نقطة.



واتجه المستثمرين المحليين والعرب للشراء بصافي 24.9 مليون جنيه، و 19.5 مليون جنيه على الترتيب، واستحوذ المصريين على النسبة الأكبر من التعاملات بواقع 62.28%، تلاهم مباشرة الأجانب بنسبة 29.1%، وأخيرا العرب بـ 8.62%.



واختتم اليوم بتداولات ضعيفة بلغت قيمتها 601 مليون جنيه، عبر 18 ألف عملية منفذة، تم خلالها التداول على 180 سهم شركة مقيدة، ارتفع من بينها 20 فقط، بينما كان الانخفاض من نصيب 114 سهم فقط، وظل 46 سهم على ثبات.



وتواجه السوق مؤخرا اتجاه بيعي قوي من المستثمرين الأجانب، وهو ما يتزامن مع ارتفاعات أسعار الفائدة المغرية للاستثمار في أسواق ناشئة أخرى كالأرجنتين وتركيا.

