EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أسبوع هابط للبورصة وسط خسائر رأسمالية 26 مليار جنيه
الخميس 13 سبتمبر 2018 07:36 م
ارتفاع البورصة المصرية
أخر الأخبار
ارتفاع البورصة المصرية
منى عبدالباري
منيت البورصة المصرية بتراجعات جماعية لمؤشراتها هذا الأسبوع، وسط تكبد رأس المال السوقي خسائر 26 مليار جنيه.
وخسر المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 خلال الأسبوع نحو 3% ليغلق عند مستوى 15308 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 1% إلى مستوى 742 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 2% لينهي تعاملاته الأسبوعية عند مستويات 1900 نقطة.
وأغلق رأس المال السوقي تعاملات الأسبوع الحالي والذي تخلله إجازة رأس السنة الهجرية، والتي قلصات جلسات التداول لأربعة فقط عند مستويات 849 مليار جنيه، مقارنة بـ 875 مليار جنيه في الأسبوع السابق.
وسارت تدلاوات اليوم الخميس على خطى التعاملات الأسبوعية، حيث أنهى السوق التعاملات على تراجعات جماعية للمؤشرات بضغط مبيعات أجنبية قيمتها 44.5 مليون جنيه، وسط تداولات ضعيفة.
وتراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.2% منهيا تعاملاته عند 15308 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.6% مغلقا عند 742.7 نقطة، كما تراجع المؤشر EGX100 بنسبة 1.1% منهيا تعاملاته عند 1900 نقطة.
واتجه المستثمرين المحليين والعرب للشراء بصافي 24.9 مليون جنيه، و 19.5 مليون جنيه على الترتيب، واستحوذ المصريين على النسبة الأكبر من التعاملات بواقع 62.28%، تلاهم مباشرة الأجانب بنسبة 29.1%، وأخيرا العرب بـ 8.62%.
واختتم اليوم بتداولات ضعيفة بلغت قيمتها 601 مليون جنيه، عبر 18 ألف عملية منفذة، تم خلالها التداول على 180 سهم شركة مقيدة، ارتفع من بينها 20 فقط، بينما كان الانخفاض من نصيب 114 سهم فقط، وظل 46 سهم على ثبات.
وتواجه السوق مؤخرا اتجاه بيعي قوي من المستثمرين الأجانب، وهو ما يتزامن مع ارتفاعات أسعار الفائدة المغرية للاستثمار في أسواق ناشئة أخرى كالأرجنتين وتركيا.
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا