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سيـــاســة
وزير المالية الألماني: رئيس مخابراتنا فقد مصداقيته
الخميس 13 سبتمبر 2018 05:00 م
وكالة المخابرات الألمانية
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وكالة المخابرات الألمانية
رويترز
قال وزير المالية الألماني أولاف شولز يوم الخميس إن رئيس وكالة المخابرات المحلية فقد مصداقيته وإنه لابد من عواقب.
وقال شولز الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي في تصريحات للصحفيين ”أي شخص يرأس مؤسسة أمنية في بلدنا ينبغي أن يتمتع بمصداقية تامة، ومن الواضح أن هذه المصداقية لم تعد موجودة وينبغي أن يكون لذلك عواقب“.
ويواجه رئيس وكالة المخابرات هانز جورج ماسن انتقادات لاذعة منذ شكك في صحة مقطع فيديو يظهر فيه متطرفون من اليمين وهم يطاردون مهاجرين في مدينة كيمنتس.
ألمانيا
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