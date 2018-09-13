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القابضة لمياه الشرب: انقطاع المياه عن بلبيس الأحد المقبل
الخميس 13 سبتمبر 2018 04:32 م
. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق سكنية
أخر الأخبار
. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق سكنية
سمر السيد:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن انقطاع المياه عن مركز وميدنة بلبيس اعتبارا من يوم الأحد 16 سبتمبر بدءاً من الساعة التاسعة مساءً حتي الساعة الثانية عشرة صباحاً الإثنين 17 سبتمبر ولمدة 3 ساعات وذلك لعمل الصيانة بالطلمبات المرشحة والعكرة بمحطة مياه الشرب المرشحة الجديدة بفرع مركز بلبيس.
وأهابت الشركة في بيان صحفي بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
وقالت الشركة إنها تدبر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
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