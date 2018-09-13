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اقتصاد وأسواق
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 49 عاما
الخميس 13 سبتمبر 2018 04:26 م
طلبات إعانة البطالة الأمريكية
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طلبات إعانة البطالة الأمريكية
رويترز
تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع، ليصل إلى أدنى مستوى له في نحو 49 عاما، في مؤشر على قوة سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 204 آلاف للأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969.
وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة ألفي طلب عن المعلن من قبل.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 210 آلاف في الأسبوع الماضي.
وانخفض متوسط طلبات 4 أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألفي طلب في الأسبوع الماضي إلى 208 آلاف طلب، وهو أيضا أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969.
وتعتبر سوق العمل قريبة عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه. وتواصل السوق تحسنها حيث زادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 201 ألف وظيفة في أغسطس بينما سجلت الأجور أعلى نمو سنوي لها خلال أكثر من 9 أعوام. وسجلت فرص العمل الجديدة أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوليو لتصل إلى 6.9 مليون وظيفة.
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