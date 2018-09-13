بعد مرور 10 سنوات على الأزمة العالمية.. هل ما زالت الأسواق تعاني تداعياتها

خبراء: حزمة من العوامل قد تقود لأزمة جديدة





منى عبدالباري





في ذكرى مرور 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية في 2008، هل تعافت الأسواق من الأزمة السابقة، أم يلوح في الأفق شبح أزمة جديدة؟ سؤال حملته "المال" وطرحته على خبراء لمعرفة إجابته مع حلول الذكرى العاشرة السبت المقبل.





ويتزامن مرور عقد من الزمان على الأزمة مع ما تواجهه الأسواق الناشئة من اهتزازت باقتصاداتها دفعت مستثمريها لسحب استثماراتهم، وحروب تجارية عالمية، واقتراب أسعار النفط من مستوى الـ80 دولارًا، وإعادة رسم خريطة الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا منه، وسط مخاوف حول استمراره كوحدة واحدة.





ويرى المحللون أن الأسواق التي لم تتعافَ كليًّا من تبِعات الأزمة السابقة، والتي كان المفجّر الرئيسي لها الاعتمادات على السياسات الرأسمالية في العالم خاصة الولايات المتحدة، تواجه حاليًّا عددًا من الضغوط قد تؤدي في حالة تضافرها ونشاطها بقوة إلى نشوب أزمة جديدة.





وانطلقت شرارة الأزمة العالمية عام 2008 مع إعلان ليمان برازرز، رابع أكبر بنك أمريكي، إفلاسه إثر الخسارة التي حدثت في سوق الرهن العقاري، وهو ما انعكس على اقتصادات 24 دولة حول العالم وقعت ضحية لأزمات مصرفية، بعدما أدى اتساع تداعيات انهيار البنك إلى توجهات جماعية لسحب الودائع من النظام المالي في هذه الدول.





ويقول شريف دلاور، أستاذ الإدارة الاستراتيجية بالأكاديمية العربية بالإسكندرية، والخبير الااقتصادي السابق في الأمم المتحدة، إن هناك عددًا من الأوضاع والظروف تسود النظام الاقتصادي حاليًّا قد يؤدي تضافرها إلى حدوث أزمة جديدة بالأقتصاد العالمي، إلا أنه أشار إلى أنه لا يمكن التنبؤ بتوقيت انفجار الأزمة الجديدة؛ لأن الأزمات تحدث بشكل فجائي كالتسونامي.





ويتابع دلاور: تتضمن هذه الحزمة من العوامل الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وتردّي أوضاع عدد من الاقتصادات الأوروبية، والاضطرابات التي تجتاح الأسواق الناشئة، ونشاط هذه العوامل جميعها بجانب تضافرها بقوة قد يكون مفجرًا لأزمة جديدة.





ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليًّا لفرض رسوم جمركية جديدة على 200 مليار دولار من الواردات الصينية لبلاده، ما تسبَّب في تصعيد حاد بالحرب التجارية بين البلدين، حيث هددت بكين بالرد، وهو ما قابله ترامب بإعلان الاتجاه لفرض 267 مليار دولار إضافية في المنتجات الصينية.





واستطرد دلاور: أزمة 2008 أكدت فشل الاعتماد على النظم الرأسمالية، بخلاف النظم الإنتاجية التي كانت سائدة في الثمانينيات والتسعينيات، وهو ما نتج عنه ارتفاع رءوس الأموال والأرباح الناتجة عن المضاربات الرأسمالية، وكان مؤداها أيضًا انتهاء سيطرة النظم المالية على النظام العالمي.





"في الأزمة العالمية تدخلت الحكومات لإنقاذ المؤسسات المالية في دولها وهو ما كان لا يتوجب حدوثه حيث إن تحركات الإنقاذ كانت من أموال الخزانة العامة ودافعي الضرائب، وهو ما نتج عنه تآكل الثقة في المؤسسات"، وفقًا لـ"دلاور".





ويرى دلاور أن تداعيات الأزمة العالمية انعكست تداعياتها بشكل أكبر على الاقتصادات المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، كدولة الإمارات، بينما ظلت مصر بمنأى عن الأضرار الضخمة التي حدثت.





من جانبه قال الدكتور عمرو حسنين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس"، إن الاقتصاد العالمي لم يكد يتعافى من تداعيات الأزمة العالمية حتى عاجلته انتكاسة جديدة شملت الاضطرابات التي تواجهها الأسواق الناشئة، والحروب التجارية التي يلوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين.





وتابع: "الانتكاسة ستقود لمزيد من التدهور في الاقتصاد العالمي، ما قد يتسبب في أزمة جديدة، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بتوقيت حدوثها أو مصدرها"، إلا أنه لفت، في الوقت نفسه، إلى أن هناك بعض الفوائد التي خلفتها الأزمة العالمية السابقة تمثلت في مزيد من التشريعات المنظمة للنظم المالية العالمية، وطرق رقابية أكثر دقة كإجراءات احترازية للحيلولة دون وقوع أزمات أخرى.





يشار إلى أنه منذ الأزمة المالية شهد العالم قائمة طويلة من القوانين والأحكام الجديدة المنظمة لعمل البنوك، مثل قانون دود فرانك في الولايات المتحدة، والذي يلزم البنوك بالاحتفاظ بأموال احتياطية أكثر لتغطية الخسائر المتوقعة، وحظر المضاربة في البورصات وإلزام البنوك بفصل الاستثمارات التي تخص العملاء عن الأموال المخصصة للتداول في البورصات.





وفي أوروبا سعى المشرعون إلى إصدار قوانين تجعل من النظام المالي أكثر مرونة، وأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بالإشراف المباشر على جميع أنشطة القطاع المصرفي، بما في ذلك اختبارات التحمل، والتي تقيس قدرة البنوك على مواجهة الأزمات المحتملة وزيادة شفافية الأنشطة التي تقوم بها.





من جانبه يرى هاني فرحات، الخبير الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار "سي أى كابيتال"، أن العالم يواجه حاليًّا بوادر أزمة اقتصادية جديدة مدفوعة بعوامل مختلفة عن تلك المفجرة للأزمة السابقة.





"ويقود المشكلة هذه المرة بشكل أساسي ما تتعرض له الأسواق الناشئة من هزات أدّت إلى موجات قوية من نزوح الأموال، إضافة إلى ارتفاعات أسعار البترول، والحروب التجارية العالمية"، وفقًا لفرحات.





وكان تقرير حديث لوكالة بلومبرج الاقتصادية حول أوضاع الأسواق الناشئة مثل الأرجنتين، وتركيا، وإندونيسيا، قد قال إن الصعوبات التي تواجهها هذه الأسواق حاليًّا تفوق ما كانت تجابهه إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008. وأشار فرحات إلى أن ما حدث في الأسواق العالمية عامي 2006 و2007 دفع المستثمرين حاليًّا لسحب أموالهم من الأسواق الناشئة تجنبًا لتكبد أي خسائر جديدة.





ويقول إن الحفاظ على استقرار عوائد الاستثمار مقارنة بمخاطر أسعار صرف عملات هذه الدول أحد العوامل المهمة للحد من حدوث أزمة جديدة، لذا فإن أي تأخر في رفع أسعار الفائدة في الدول الناشئة مثل تركيا سيفاقم مشكلاتها الاقتصادية.





إضافة إلى تعزيز وسائل الرقابة على البنوك، وتبني نظم تكتشف الأزمات والمشكلات قبل حدوثها، والتواصل مع المستثمرين بشكل مستمر للوقوف على اخر التطورات المالية والاقتصادية واستعدادات صناع القرار لمجابهة المشكلات المحتملة.





وفي مقال نشرته مدير عام صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد، عبر مدونة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من الشهر الحالي، ورد عبر موقع سي إن إن، قالت إن الأزمة المالية العالمية لا تزال من الأحداث الفارقة في تاريخنا المعاصر، كما أنها ستظل علامة فارقة للجيل الذي خاضها.





وتابعت "لا يبدو أن ظلال الأزمة ستغادرنا في وقت قريب، لكن مرور عشر سنوات على انهيار ليمان برازرز يعطينا فرصة لتقييم الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة على مدار العقد الماضي".





وأشارت إلى أن الحكومات ليست بمنأى عن التأثير المالي، إذ ارتفع الدين العام في الاقتصادات المتقدمة بأكثر من 30% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يرجع في جانب منه إلى الضعف الاقتصادي، وفي جانب آخر إلى جهود تنشيط الاقتصاد، وفي جانب ثالث إلى إنقاذ البنوك الفاشلة.



