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اتصالات وتكنولوجيا
المصرية للاتصالات تشترى مينا كابل بقيمة 90 مليون دولار
الخميس 13 سبتمبر 2018 04:42 م
الكابلات
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المصرية للاتصالات تشترى مينا كابل بقيمة 90 مليون دولار
المصرية للاتصالات تشترى مينا كابل بقيمة 90 مليون دولار
الكابلات
محمود جمال ومصطفى طلعت:
أعلنت الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية، إحدى الشركات التابعة لشركة المصرية للاتصالات عن شراء حصة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا في شركة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للكابلات "مينا كابل" بإجمالي قيمة 90 مليون دولار، موزعة ما بين 40 مليوناً قيمة حقوق أسهم الكابل، و 50 مليوناً لسداد مدونيات قديمة.
وشهدت شاشات تداول سوق خارج المقصورة بالبورصة بجلسة اليوم الخميس تنفيذ صفقة بقيمة 40.8 مليون دولار على أسهم شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات.
وعلمت "المال" أن المجموعة المالية للسمسرة تولت مهام سمسار نقل الملكية للمصرسية للاتصالات، بينما مثلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، مهام سمسار البائع شركة أوراسكوم فى الصفقة.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب الإبراشى للاستشارات القانونية تولى مهام المستشار القانونى لشركة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا في الصفقة، ومكتب التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية لصالح شركة المصرية للاتصالات.
من جانبها، قالت سارة شبايك رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالمصرية للاتصالات إن الاستحواذ على "كابل مينا" سيسهم في تعزيز إيرادات الشركة في نشاط الكابلات البحرية،
مؤكدة أن الشركة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء على تنفيذ الصفقة.
اتصالات وتكنولوجيا
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