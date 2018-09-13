المصرية للاتصالات تشترى مينا كابل بقيمة 90 مليون دولار

من جانبها، قالت سارة شبايك رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالمصرية للاتصالات إن الاستحواذ على "كابل مينا" سيسهم في تعزيز إيرادات الشركة في نشاط الكابلات البحرية،

مؤكدة أن الشركة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء على تنفيذ الصفقة.