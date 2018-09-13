أسهم الخدمات المالية الأكثر تداولًا بالبورصة بـ123 مليون جنيه

أحمد علي







تصدرت أسهم قطاع الخدمات المالية بإستثناء البنوك قائمة الأكثر تداولًا بالبورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الخميس بتداولات قيمتها 123.084 مليون جنيه بنسبة 20.47% من إجمالي تداولات الأسهم، اليوم، والبالغة 601.405 مليون جنيه، فيما تم التعامل على 53.794 مليون سهم،





وفي المركز الثاني جاءت أسهم قطاع العقارات بقيمة تداولات قدرها 101.322 مليون جنيه بالتعامل على 26.008 مليون سهم، بنسبة 16.85% من إجمالي تداولات الاسهم اليوم، فيما تم التعامل على 101.322 مليون سهم.





وفي المرتبة الثالثة سجلت أسهم قطاع الاتصالات تداولات بقيمة 45.076 مليون جنيه بحصة سوقية قدرها 12.82% عبر التعامل على 77.109 مليون سهم.





ورابعًا حلّت أسهم قطاع البنوك بتداولات قيمتها 69.748 مليون جنيه بإجمالي تداولات اليوم، قدرها 11.60% عبر التعامل على 1.031 مليون سهم.





وخامسًا جاءت أسهم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بقيمة تداولات بلغت 51.835 مليون جنيه بحصة قدرها 8.62% من إجمالي تداولات اليوم، إذ تم التعامل على 3.574 مليون سهم.