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بورصة وشركات
تراجعات إجمالية للبورصة المصرية خلال أسبوع
الخميس 13 سبتمبر 2018 05:13 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
المال - خاص
سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات إجمالية خلال الأسبوع الحالى، وهبط فيه المؤشر الرئيسي 3% عند 15309 نقاط، كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 7% ليصل إلى 743 نقطة، وتراجع الاوسع نطاقًا 2% عند 1900 نقطة .
وتصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الأنشط خلال الأسبوع الحالى بنسبة تغير بلغت 0.4%.
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