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بورصة وشركات
البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على تراجع 1.16%
الخميس 13 سبتمبر 2018 05:01 م
هبوط فى البورصة المصرية
أخر الأخبار
هبوط فى البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعي ملحوظ وسط ضغط بيعي للمستثمرين الأجانب.
وتراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 1.16% ليسجل 15308 نقاط، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.59% ليصل إلى 742 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.07% ليسجل مستوى 1900 نقطة.
ووفقا لشاشات تداول البورصة، سجلت السوق قيم تداول قدرها 601 مليون جنيه على الأسهم فقط، وتم التعامل على 180 سهماً ارتفع منها 20، بينما انخفض 114 سهما، واستقرت أسعار 46 عند نفس الإغلاقات السابقة.
يذكر أن البورصة اختتمت تعاملات أمس على تراجع، وهبط المؤشر الثلاثيني 0.9% عند مستوى 15488 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.35% عند 747 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا 1.22 % ليصل إلى 1944 نقطة.
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