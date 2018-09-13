البورصة المصرية

أحمد علي



استحوذت أسهم قطاع البنوك على 24.7% من رأسمال البورصة السوقي البالغ قيمته 849.637 مليار جنيه، وقد سجل رأسمال الأسهم البنكية بجلسة اليوم -الخميس- نحو 192.449 مليار جنيه، فيما بلغت التداولات عليها نحو 67.784 مليون جنيه.



وفي المركز الثاني، جاءت أسهم قطاع العقارات بنسبة استحواذ قدرها 11.02% من رأسمال البورصة السوقي، مسجلة رأسمال سوقي لأسهمها بقيمة 85.609 مليار جنيه، فيما سجلت تداولات بقيمة 101.322 مليون جنيه بنهاية جلسة اليوم.



وفي المرتبة الثالثة، حلت أسهم قطاع الكيماويات بنسبة 10.46% من إجمالي رأسمال البورصة السوقي، مسجلة قيمة سوقية لأسهمها بلغت 46.047 مليار جنيه، بتداولات قيمتها 13.811 مليون جنيه بنهاية اليوم الخميس.



ورابعًا سجلت أسهم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات رأسمال سوقيا قيمته 79.875 مليار جنيه مثل نسبة 10.28% من إجمالي رأسمال السوق بنهاية جلسة الخميس، فيما بلغت التداولات اليوم على أسهم القطاع قيمة 33.053 مليون جنيه.



وفي المركز الخامس، جاءت أسهم قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، برأسمال سوقي قدره 75.564 مليار جنيه تعادل 9.73% من إجمالي رأسمال البورصة السوقي، فيما قدرت التداولات على تلك الأسهم اليوم بقيمة 123.084 مليون جنيه.