EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
قطاع البنوك يستحوذ على 24.7% من رأسمال البورصة السوقي
الخميس 13 سبتمبر 2018 04:18 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
أحمد علي
استحوذت أسهم قطاع البنوك على 24.7% من رأسمال البورصة السوقي البالغ قيمته 849.637 مليار جنيه، وقد سجل رأسمال الأسهم البنكية بجلسة اليوم -الخميس- نحو 192.449 مليار جنيه، فيما بلغت التداولات عليها نحو 67.784 مليون جنيه.
وفي المركز الثاني، جاءت أسهم قطاع العقارات بنسبة استحواذ قدرها 11.02% من رأسمال البورصة السوقي، مسجلة رأسمال سوقي لأسهمها بقيمة 85.609 مليار جنيه، فيما سجلت تداولات بقيمة 101.322 مليون جنيه بنهاية جلسة اليوم.
وفي المرتبة الثالثة، حلت أسهم قطاع الكيماويات بنسبة 10.46% من إجمالي رأسمال البورصة السوقي، مسجلة قيمة سوقية لأسهمها بلغت 46.047 مليار جنيه، بتداولات قيمتها 13.811 مليون جنيه بنهاية اليوم الخميس.
ورابعًا سجلت أسهم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات رأسمال سوقيا قيمته 79.875 مليار جنيه مثل نسبة 10.28% من إجمالي رأسمال السوق بنهاية جلسة الخميس، فيما بلغت التداولات اليوم على أسهم القطاع قيمة 33.053 مليون جنيه.
وفي المركز الخامس، جاءت أسهم قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، برأسمال سوقي قدره 75.564 مليار جنيه تعادل 9.73% من إجمالي رأسمال البورصة السوقي، فيما قدرت التداولات على تلك الأسهم اليوم بقيمة 123.084 مليون جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا