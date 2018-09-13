مصر توقع منحتين مع الاستثمار الأوروبى بقيمة 662 مليون جنيه

سحر نصر جديد



وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى:المشروع يساهم فى تحسين مستوى معيشة لنصف مليون مواطن بالمحافظة وتستفيد منه 79 قرية..والوزارة وفرت 1.5 مليار دولار لدعم قطاع الصرف الصحي في كافة أنحاء الجمهورية.. وحريصون علي استمرار توجيه الاستثمارات لمثل هذه المشروعات

رئيس البعثة الدبلوماسية لبنك الاستثمار: حريصون على دعم البنية الأساسية والقطاع الخاص.. واستثماراتنا فى مصر وصلت إلى 8.2 مليار يورو وساهمت فى تمويل 90 مشروعا

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:توسيع 4 محطات معالجة للصرف الصحى وإنشاء 3 محطات جديدة بكفر الشيخ..والانتهاء من المشروع عام 2022



المال-خاص



وقعت مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018، اتفاق منحتين للمساعدة الفنية والاستثمار فى البنية الأساسية من خلال مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، بقيمة إجمالية 32 مليون يورو نحو 662 مليون جنيه، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وماريا ريكا، نائب الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والمهندسة راندا المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة كفر الشيخ لمياه الشرب والصرف الصحي.



وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن توقيع اليوم يأتي تأكيدًا على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم البنية الأساسية لتعزيز فرص النمو والتنمية.



وأشارت الوزيرة إلى أن المنحتين يساهمان في تحسين نوعية الحياة لحوالي نصف مليون مواطن في محافظة كفر الشيخ، وتستفيد منه 79 قرية من خلال توفير أول شبكات مركزية لجمع مياه الصرف الصحي وإنشاء محطات لمعالجتها، وتحسين نظم التخلص منها، في إطار خطة الدولة لتنمية ودعم المناطق الأفقر، حيث ساهمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فى توفير تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار لتحسين وتطوير معالجة المياه والصرف الصحى في مختلف أنحاء الجمهورية.



وأضافت الوزيرة، أن الشبكات الجديدة تراعي معدلات النمو السكاني والتوسع الحضري والاحتياجات المستقبلية للمحافظة، وتساهم في الحد من تلوث المياه الجوفية وقنوات المياه والصرف الزراعي التي تصب في نهر النيل وبحيرة البرلس، وتحسين جودة المياه المُستخدمة للري والاستزراع السمكي، والحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ.



وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على جذب وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجا في كافة ربوع مصر وتم وضع حوافز للمستثمرين بها وفقا لما نص عليه قانون الاستثمار، مع العمل، في اتجاه موازي، يتمثل في الاستثمار في العنصر البشري والبنية الاساسية من خلال دعم وتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية في هذه المناطق، مقدمة شكرها لبنك الاستثمار الأوروبي على دعمه لمصر من خلال البرامج التنموية ودعم البنية الاساسية التى تساهم فى جذب المزيد من المستثمرين.



وقال اورليخ برونهوبر، رئيس البعثة الدبلوماسية لبنك الاستثمار الاوروبى، إن البنك مهتم بدعم الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي ودعم البنية الاساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل، معربا عن سعادته بوجوده فى مصر وحضور توقيع الاتفاقيتين بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى.



وأضاف أن الاتفاقيتين لهما أثر تنموي بالغ، خاصة فيما يتعلق بحماية وتحسين البيئة الطبيعية والحضرية، والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرا إلى أن استثمارات البنك منذ بداية التعاون مع مصر بلغت 8.2 مليار يورو، وساهمت في تمويل أكثر من 90 مشروعًا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وذكر المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن نسبة تغطية الصرف الصحي في كفر الشيخ بلغت 20% لذلك تأتى أهمية المنحتين في استكمال تغطية باقي المناطق وتطهير بحيرة البرلس، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن توسيع 4 محطات معالجة الصرف الصحى وانشاء 3 محطات جديدة بالمحافظة وسيساهم فى توفير نحو 37 الف فرصة عمل، ومن المنتظر الانتهاء من المشروع عام 2022، مقدما شكره للوزيرة على دعمها لمشروع الصرف الصحى فى مختلف المحافظات.



والقرى المستفيدة من المنحتين هم، قرى مركز مطوبس وهي "معدية مهدى وبرنبال وابيانة وعزبة عمرو والفتى والروضة وبنى بكار بوبرج مغيزل وعزبة السكرى والجزيرة الخضراء وخان الجن وعزبة أبو خشبة وعزب عرب الجزيرة والبصرلط واليسرى والملاوح والجانيدة ومعدية راشد والسخاينة والبرايشة وعزبة الزهراء والدقاينة والزورات والروس والسلاهبة ونجع السلاهبة وعزبة أبو عقاده والاصلاح وعرب المحض"، وقرى مركز دسوق وهى "عزبة راغب يحيى وكفر العرب والبحرى ومحلة أبو على الغربية وكفر ابراهيم وجماجمون وعزبة سيدى جامع وعزبة الكوم الكبير وكنيسة الصرادوسى ودمرو سليمان وعزبة الطراوى وعزبة البياض وابو مندور وتوابعه وعزبة كوم النص ومنية جناج والصافية وميت الحميد وكفر الخير وكفر الجزائر وكفر الشراعنة وعزبة موسى الملاح وعزبة البدالة ومحلة مالك وعزب الزوامل"، وقرى مركز البرلس وهى "الزهراء والعياش الشرقى والعياش الغربى والحماد وبلوش ومرتضى والشيخ مبارك وبلطيك والشهابية وسوق التلات وتوابعها وتتضمن 7 قرى، والوهابية وتوابعها وتتضمن 12 قرية".

















