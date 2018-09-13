الاتحاد الأوروبى ومصر يناقشان موضوعات مشتركة وتعزيز التعاون





سمر السيد

قالت سفارة الاتحاد الأوروبي لدي القاهرة في بيان وزعته على الصحفيين منذ قليل، إنها عقدت مع مصر اجتماعا أمس الأربعاء عبر الفيديو كونفرانس للجنة الفرعية المعنية بالاقتصاد وقد شارك خبراء من الجانبين في مناقشة شاملة وبناءة حول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها مجتمع المعلومات والبيئة وتغير المناخ والتعليم والبحث والابتكار والطاقة والشباب والثقافة.ووفق بيان السفارة، استعرض المشاركون آخر التطورات واتفقوا على تعزيز الحوار والتعاون بما يحقق الفائدة للمواطنين المصريين والأوروبيين.يذكر أن اللجان الفرعية تعد بمثابة آلية يقوم من خلالها خبراء من الاتحاد الأوروبى ومصر بمناقشة تنفيذ التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى السياسات ذات الصلة.وكان مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر قد أقر العام الماضي أولويات الشراكة بين الجانبين للفترة من عام 2017 إلى عام 2020. تهدف أولويات الشراكة إلى معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز الاهتمامات المتبادلة، وضمان استقرار طويل الأمد على جانبى المتوسط، وتسترشد أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر بالالتزام المشترك نحو القيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.