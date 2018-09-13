EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
أحمد حسن: على اتحاد الكرة استدعاء أطباء نفسيين لعمل محاضرات للحكام
الخميس 13 سبتمبر 2018 02:23 م
أحمد حسن
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وكيل صلاح ينفي إرسال مخاطبات لاتحاد الكرة عن استياء نجم ليفربول
ميدو: تطبيق تقنية الفيديو ستحقق لاتحاد الكرة مكاسب 50 مليون جنيه
اتحاد الكرة ينجح في إغلاق الحسابات المزيفة لمسئوليه على تويتر
أحمد حسن
أحمد صبرى
اقترح أحمد حسن مدير الكرة بفريق بيراميدز، على اتحاد الكرة المصرى ولجنة الحكام عمل محاضرات للتأهيل النفسى للأحكام بواسطة أطباء نفسيين لتحمل الضغط بالمباريات حتى تقل الأخطاء التحكيمية.
وقال فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: نصيحة لاتحاد الكورة ولجنة الحكام حتي نرتقي بعد كل الاخطاء التحكيمية والضغوط التي يتعرض لها الحكام يجب عمل محاضرات للتأهيل النفسي باستدعاء نفسيين متخصصين لتحمل الضغوط وهذا علم ويحدث في جميع انديه العالم مع اللاعبين والمدربين حتي لا يصطاد اصحاب النوايا السيئه في المياة العكرة.
يأتي ذلك بعد عدة أخطاء تحكيمية أدت إلى تهديد نادى بيراميدز بالانسحاب من الدورى إذا لم يتم حل المشكلة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا