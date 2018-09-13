أحمد حسن: على اتحاد الكرة استدعاء أطباء نفسيين لعمل محاضرات للحكام

يأتي ذلك بعد عدة أخطاء تحكيمية أدت إلى تهديد نادى بيراميدز بالانسحاب من الدورى إذا لم يتم حل المشكلة.









أحمد صبرىاقترح أحمد حسن مدير الكرة بفريق بيراميدز، على اتحاد الكرة المصرى ولجنة الحكام عمل محاضرات للتأهيل النفسى للأحكام بواسطة أطباء نفسيين لتحمل الضغط بالمباريات حتى تقل الأخطاء التحكيمية.وقال فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: نصيحة لاتحاد الكورة ولجنة الحكام حتي نرتقي بعد كل الاخطاء التحكيمية والضغوط التي يتعرض لها الحكام يجب عمل محاضرات للتأهيل النفسي باستدعاء نفسيين متخصصين لتحمل الضغوط وهذا علم ويحدث في جميع انديه العالم مع اللاعبين والمدربين حتي لا يصطاد اصحاب النوايا السيئه في المياة العكرة.