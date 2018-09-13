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أستاذ مخ: التشخيص المبكر لمرض التصلب المتعدد يساعد فى العلاج
الخميس 13 سبتمبر 2018 01:38 م
تصلب الأعصاب
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تصلب الأعصاب
الصاوى أحمد
أكد الدكتور ماجد عبد النصير أستاذ المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، أننا حاليا في زمن وصف العلاج الملائم لكل مريض حيث لا يوجد علاج موحد لكل المرضي فيجب أن يكون هناك تقييم لحالة المريض بالتصلب المتعدد وبالتالي اتخاذ القرار بتوصيف العلاج المناسب حسب الحالة.
جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر علمي عن قيام شركة سانوفي بإطلاق عقار اوباجيو لمعالجة مرض التصلب المتعدد.
وأضاف "عبد النصير"أنه بطرح عقار" اوباجيو" بالسوق المصري تزداد قاعدة العلاجات المتاحه لنا كأطباء مما يساعدنا اتخاذ قرارات العلاج المناسب للمرض، مضيفا أن التشخيص المبكر للمرض يساعد الطبيب على بدء العلاج المبكر وبالتالي التحكم في المرض قبل حدوث مضاعفات يصعب علاجها وقد يمنع تدهور الحالة ويساعد الطبيب على اتخاذ قرارات العلاج المناسب في الوقت المناسب.
وقال الدكتور هاني عارف استاذ المخ والاعصاب بجامعة عين شمس إن عقار اوباجيو يعمل علي منع الانزيم المطلوب لخلايا المناعة الذاتية من الاستمرار في التكاثر بمعدل مفرط.
واستطرد "عارف" أن العقار الجديد يتم تناوله بالفم وهو ما يسهل على المرضى، حيث إن معظم أدوية المستوى الاول من مرض التصلب المتعدد تعتمد على الحقن وهو ما يؤدي الي عدم تناول المرضي العلاج بانتظام لاسباب مختلفة من بينها النسيان أو عدم الرغبة في الحقن.
واوضح أن عدم تناول العلاج بانتظام يحرم المريض من تحقيق الغرض المرجو منه وهو تجنب هذه الإصابة بعجز جزئيا أو كليا بعد عدة سنوات.
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