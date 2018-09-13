وزير الزراعة يفتتح معرض صحارى بمشاركة 45 دولة.. الأحد

تكدس الأسمدة فى مخازن الجمعيات الزراعية



الصاوى أحمد



يقام فى الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الحالى، الدورة الـ31 لمعرض "صحارى الزراعى الدولى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، بحضور وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت ويشارك فى المعرض ما يفوق 600 شركة مصرية وعالمية من 45 دولة وأكثر من 200 شركة عارضة من مختلف دول العالم، ومعروف أن معرض صحارى هو أكبر معرض زراعى تنفرد به مصر فى أفريقيا والشرق الأوسط لعرض أحدث تكنولوجيات الأسمدة.



ويشارك فى معرض "صحارى" شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة والتى تحرص على تقديم كل ما هو جديد فى عالم الأسمدة المتخصصة دعما للمزارع المصرى، كما تقدم خدمات الدعم الفنى مجاناً، وستقدم خلال المعرض عدد من منتجات الأسمدة الجديدة، وأكد المهندس محمد الخشن رئيس مجلس الإدارة على إن المعرض هو واحد من أهم وأكبر المعارض الزراعية فى الشرق الاوسط، والذى تستضيفه مصر وهو ما يؤكد ريادتها لتكون نقطة الإنطلاق الدائمة لهذا العرس الزراعى المهم، باعتبارها أيضاً من أهم الدول الزراعية فى المنطقة.



وأشار إلى أن استضافة مصر وتنظيمها لهذا المعرض يؤكد على الحرص على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيعه، خاصة فى المجال الزراعي، والذى يعتبر عصب الاقتصاد القومى وتوليه الدولة اهمية كبرى، لا سيما أن المعرض سيتخلله العديد من الندوات والمحاضرات العلمية والإرشادية الزراعية لكبرى الشركات والخبراء الزراعيين، كما سيتم بحث تطوير آليات الزراعة المصرية خلال المعرض، وبحث كافه المشاكل التى تواجه المزارع وتواجه مستقبل الزراعة فى مصر والوصول لسبل دعم وحل هذه المشكلات.



وأكد الخشن أن شركته تقوم بدفع عجلة التنميــة الزراعـية فــى مصــر وذلــك من خلال قيــادة قاطــرة التطويــر عــن طريــق توفير الأسمدة التــى تــلازم نظــم الــرى الحديثة والعمل على تطويرها تمشــيا مع الطرق والآليات المطبقة بالــدول المتقدمــة، للعمل على زيــادة دخــل المزارع مــن خــلال تقديــم الدعــم الفنــى بواسـطة فريــق متكامــل مــن خبــراء الزراعــة بالشــركة عن طريق إستخدام أحدث المعامـــل المتخصصــة التــى تمتلكهــا الشــركة.



يذكر أن "ايڤرجرو" هى شركة متخصصة فى إنتاج الأسمدة المتخصصة ، وبالتالى تضمن استمرار تحسين الجودة وحلول مبتكرة. للزراعة بالإضافة إلى ذلك، إنها تضمن خدماتها الفنية، وتعطى شراكة واعدة لتحقيق الازدهار الإنساني. للحفاظ على ثقة عملاء ايڤرجرو، الجودة هى المعيار الأول، لذلك يتم التحقق من منتجاتنا فى كل مستوى بدءأ من تلقى المواد الخام وفى جميع خطوات التصنيع والتعبئة للتأكد من أن جميع المعلمات تحقق مقياس التميز المطلوب. تطبق المعايير التالية لتحقيق التميز فى قطاع الأعمال.