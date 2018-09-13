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بورصة وشركات
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة فى منتصف التداولات
الخميس 13 سبتمبر 2018 01:31 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس وسط اتجاه بيعى للأجانب.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 15398نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19% عند مستوى 745 نقطة حتى الساعة 12:30.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 222 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 7 ملايين و112 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 204 ألف جنيه و 4.5 مليون جنيه و 320 ألفا و2 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 24 سهما من إجمالى 67 سهما متداولا،بينما هبط 145وبقى 54 دون تغير.
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