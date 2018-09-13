مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة فى منتصف التداولات

البورصة المصرية



رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس وسط اتجاه بيعى للأجانب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 15398نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19% عند مستوى 745 نقطة حتى الساعة 12:30.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 222 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 7 ملايين و112 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 204 ألف جنيه و 4.5 مليون جنيه و 320 ألفا و2 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 24 سهما من إجمالى 67 سهما متداولا،بينما هبط 145وبقى 54 دون تغير.