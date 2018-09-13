EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الرقابة المالية توافق على إضافة انشطة ام ام جروب والنصر للحاصلات
الخميس 13 سبتمبر 2018 01:41 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الرقابة المالية توافق على إضافة انشطة ام ام جروب والنصر للحاصلات
البورصة المصرية
مصطفى طلعت
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، موافقتها على إضافة أنشطة جديدة لشركتي "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، و"النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية".
وقالت الهيئة في إفصاح منشور على شاشات التداول أنها وافقت على السير في إجراءات تعديل غرض نشاط شركة ام ام جروب بتعديل النظام الاساسي وذلك بإضاقة نشاط بيع أجهزة المحمول والخطوط وكروت شحن المحمول ونشاط بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية.
وفي سياق متصل، وافقت الرقابة على الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى لشركة النصر للحاصلات بإضافة نشاط استثمار عقارى مطور طبقا للائحة النظام الاساسى للشركة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا