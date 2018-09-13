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طبيب يكشف عن عدد المصابين بالتصلب المتعدد فى مصر
الخميس 13 سبتمبر 2018 01:13 م
تصلب الأعصاب
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تصلب الأعصاب
الصاوى أحمد
قال الدكتور محمد البهي رضا استاذ المخ والاعصاب بجامعة الأزهر، إن الإحصائيات تشير لإصابة أكثر من 25 ألف شخص بمرض التصلب المتعدد فى مصر وقد تزداد مما يسلط الضوء على أهمية التشخيص المبكر للمرض وأهمية الوعي الصحي للاطباء والمرضي بطبيعة المرض والتوعية بأخذ العلاج المبكر.
وأكد أن الخروج بعلاجات سهلة التناول يقى المريض وأسرته مجموعة من التبعات والمضاعفات غير المرغوب فيها والتى قد تؤثر على حياة الفرد.
جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر علمي عن قيام شركة سانوفي بإطلاق عقار أوباجيو المعالج لمرض التصلب المتعدد.
وأوضح "البهي " أن مرض التصلب المتعدد يأتي على شكل نوبات متكررة وقد تدمر الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل المخ والنخاع ويؤدي إلى اعراض كثيرة منها عدم القدرة على الإبصار وضعف في التحكم في البول وضعف القدرة الجنسية مع خذل نصفي ومصحوب بعدم القدرة علي التوافق العصبي العضلي اذا أهمل المريض العلاج المبكر الذي قد يؤدي الي التحكم في هذة الاعراض مما يقي المريض من الوصول الي عجز كلي وعدم القدرة علي الحركة .
وأضاف أن الابحاث الجديده قد أظهرت زيادة انتشار المرض مؤخرا وأنه غالبا ما يصيب الاشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين20الي 40سنة وهي الفئة المنتجة في مصر،مما يؤثر سلبا علي مجتمعنا المصري ككل في مرحلة نحن بحاجة الي سواعد الشباب اكثر من اي وقت مضى.
ولفت إلى أنه قد يعتبر من الأمراض العصبيه المزمنة.
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