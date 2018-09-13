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تعرف على ترتيب مصر فى قواعد بيانات التصلب المتعدد
الخميس 13 سبتمبر 2018 01:11 م
جامعة القاهرة 22
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جامعة القاهرة 22
الصاوى أحمد
أكد الدكتور مجد ذكريا استاذ المخ والاعصاب بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للتصلب المتعدد، أن مرض التصلب المتعدد من أخطر الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي والمكون من المخ والمخيخ والنخاع الشوكي فهو مرض مناعي ذاتي يصيب فيه جهاز المناعة مادة المايلين المغلفة للخلايا العصبية مما يخلق تأخيرا في نقل الاشارات العصبية من المخ الي بقية أنحاء الجسم.
وقال "مجد" إنه خلال السنوات الأربع الاخيرة زاد الوعي العام بالمرض بين الأطباء والمرضي وتوافرت وحدات خاصة لمرض التصلب المتعدد بكافة الجامعات المصريه وتتعامل هذه الوحدات مع جميع تفاصيل المريض من متابعة وعلاج وفحوصات، بالإضافة إلى وجود قاعدة بيانات عن المرضي حتى اصبح ترتيب مصر في قاعدة البيانات التاسع عالميا والاول عربيا.
وأشار الدكتور" مجد" إلى أنه خلال السنوات الماضية اختلفت منظومة التصلب المتعدد في مصر بمعنى أنه لم تكن الوحدات الخاصة بهذا المرض متاحة ولم تكن العلاجات متوافرة علي نفقة الدولة والتأمين الصحي، كما أنه لم يكن هناك تواصل بين الأطراف المختلفة التي تتعامل مع مريض التصلب المتعدد ولكن الوضع الان تقدم كثيرا للأفضل.
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