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بورصة وشركات
أرباح المهندس للتأمين تقفز إلى 128 مليون جنيه في عام
الخميس 13 سبتمبر 2018 12:58 م
المهندس للتامين
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المهندس للتامين
مصطفى طلعت
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المهندس للتأمين صافي ربح بقيمة 128 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي 2017-2018، مقابل أرباح بقيمة 99 مليون، وبزيادة قدرها 29% تقريباً.
وذكر تقرير مجلس إدارة الشركة المنشور على شاشات تداول البورصة اليوم الخميس أن إجمالي الأقساط المصدرة "مباشر وعمليات واردة" لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات قد بلغ 429.8 مليون جنيه مقابل 327.3 مليون بزيادة 31.3%.
وأشار تقرير مجلس الإدارة أن إجمالي التعويضات المسددة "مباشرة وعمليات واردة" لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بقيمة 164.1 مليون جنيه، مقابل 130.7 مليون، بارتفاع قدره 25%.
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