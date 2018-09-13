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بورصة وشركات
4.8 مليون جنيه خسائر النيل للأدوية خلال شهرين
الخميس 13 سبتمبر 2018 12:55 م
مينا فارم للادوية
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مصطفى طلعت
اعلنت شركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية، اليوم الخميس، تحقيقها لصافي خسارة تقديرية بقيمة 4.8 مليون جنيه، عن فترة شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مقابل خسارة بلغت 3 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من 2017.
يشار إلى أن الشركة تحولت إلى نفق الخسائر خلال العام المالي المنتهي 2017-2018، لتسجل 17.5 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 23.19 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
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