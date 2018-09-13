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سيـــاســة
برلماني يشكو عدم توافر طبيب شرعي بشمال سيناء
الخميس 13 سبتمبر 2018 12:27 م
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
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النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بخطاب إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وذلك بسب الشكاوى التى وردت إليه من جانب أهالى محافظة شمال سيناء.
وتتمثل تلك الشكاوى فى عدم وجود طبيب شرعي بالمحافظة، وذلك نظرًا لعدم استمرار أى طبيب شرعي يتم تعيينه بالمحافظة نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة هناك في الآونة الأخيرة.
وأشار فؤاد إلى أن تلك المشكلة تضطر الأهالي إلى تحويل جثامين ذويهم المتوفين فى ظروف تنتابها شبهة جنائية إلى أقرب مقر للطب شرعي خارج نطاق المحافظة، مضيفاً أنه فى الغالب تكون وجهتهم إلى محافظة بورسعيد والتى تبعد عن محافظة شمال سيناء بحوالى 4 ساعات.
وقال عضو مجلس النواب، إن ذلك الأمر قد يؤدى إلى وضع الجثامين بثلاجات حفظ الموتى لفترة زمنية قد تصل إلى 10 أيام لحين الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعي، واستخراج تصريح الدفن، الأمر الذى يتسبب فى خلق حالة من الغضب والغليان فى نفوس الأهالى وذوى المتوفين بصورة كبيرة للغاية.
وأشار النائب فى خطابه إلى أن هناك العديد من الكوادر الطبية الكفء بمحافظة شمال سيناء، والذين أبدوا تمام الإستعداد لتولى تلك المهمة حال تكليفهم بها من جانب الجهات المعنية لحل تلك الأزمة بشكل جذري، مطالباً بإتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال تلك الأمر فى أسرع وقت ممكن.
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