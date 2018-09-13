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بورصة وشركات
نعيم: مؤشر البورصة الرئيسي يختبر منطقة 15075
الخميس 13 سبتمبر 2018 12:49 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أسماء السيد
أوضحت بحوث "نعيم" أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يتحرك خلال الفترة الراهنة في حركة عرضية، فهو يتذبذب صعودًا وهبوطًا ما بين مستوى 16000 نقطة كمستوى مقاومة ومستوى الدعم قرب 15075 نقطة.
وأشارت إلى أن المؤشر قد تراجع مؤخرًا من مستوى المقاومة وكذلك كسر مستوى الدعم عند 15750 نقطة مما قد يدفع به في مسار متراجع لمعاودة إختيار الحد الأدني للنموذج العرضي بالقرب من 15075 نقطة .
ونصحت المستثمرين بأن يسلكوا نهجًا انتقائيًا في عمليه الاختيار .
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الاسبوع على هبوط جماعي طفيف، وسط ضغط بيعي للمستثمرين المصريين.
وتراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.18% ليصل إلى 15460 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.07% ليسجل 746 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.095 ليصل إلى مستوى 1918 نقطة.
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