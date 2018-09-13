تشديد الرقابة على مزارع ومحلات مطروح لمراجعة سلامة الأغذية

مجدى الغرابلى محافظ مطروح

معتز محمود



وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بتشديد وتكثيف الحملات التموينية والصحية للتفتيش على الاغذية ومراجعة صلاحيتها خاصة اللحوم حِفاظاً على صحة المواطنين، مع مراجعة كافة الجهات المعنية خاصة رؤساء المدن والطب البيطرى والزراعة والتموين لإجراءات تنظيم وتداول وبيع الطيور بالمحافظة وفقا للقانون 70 لسنة 2009.



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح مع كافة الجهات المعنية لمتابعة إجراءات مجابهة انفلونزا الطيور بالمحافظة بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديرى المديريات والادارات بمطروح.



كما وجه محافظ مطروح بدراسة إنشاء مجزرين للدواجن بنطاق المحافظة الشرقى والغربى بالتنسيق مع وزارة الزراعة، مع حصر ومراجعة كافة مزارع الدواجن ومراقبة محلات بيع الدواجن بالمحافظة وتراخيصها ودراسة مدى تقنين أوضاعها، كما وجه بتشديد الرقابة على الأكمنة ومنع دخول دواجن من خارج المحافظة خاصة مع فائض الانتاج ووجود إكتفاء ذاتى بالمحافظة، ومنعاً لدخول دواجن مصابه بأى أوبئة، ودراسة فتح منافذ توزيع جديدة لتوزيع اللحوم والدواجن المذبوحة،



وشدد المحافظ بتكثيف حملات المرافق ومجالس المدن لضبط الاسواق والقضاء على العشوائيات وظاهرة الباعة الجائلين مع فرض سلطة القانون.



وأشار محافظ مطروح إلى ضرورة نشر التوعية للمواطنين بمرض انفلونزا الطيور وكيفية الوقاية منه مع وجود بدائل للطيور الحيه والإطمئنان على صلاحيتها وسلامتها.



مشدداً فى الوقت ذاته على ضروة إلتزام كافة الجهات بالإجراءات الوقائية وضرورة توفير الامصال اللازمة وتكثيف أعمال النظافة والاجراءات الصحية للتخلص من مخلفات الطيور بطرق آمنة.