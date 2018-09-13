موانئ بورسعيد تستقبل 6 سفن حاويات اليوم

موانئ بورسعيد

أماني العزازي



أعلنت، اليوم الخميس، موانئ بورسعيدن، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد سفن الحاويات بموانئ بورسعيد، بلغ 6 سفن.



وأشارت، في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة، ومغادرة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء مغادرة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة.



وأكدت أنه تقوم إدارة الموانئ بتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.