سانوفى تطلق عقار أوباجيو المعالج لمرض التصلب المتعدد

أدوية



الصاوى أحمد



نظمت شركة سانوفي مؤتمرا علميا بمناسبة اطلاق عقار "اوباجيو " لمعالجة مرض التصلب المتعدد وأحدث الإحصائيات والطرق العلاجية.



وقد حضر المراسم الدكتور مجد زكريا استاذ المخ والاعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للتصلب المتعدد والدكتور محمد البهي رضا استاذ المخ والاعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر ورئيس شعبة التصلب المتعدد بالجمعية المصرية للامراض العصبية والنفسية وجراحة الاعصاب والدكتور ماجد عبد النصير استاذ المخ والاعصاب بكلية طب جامعة القاهرة والسكرتير العام للجمعية المصرية للامراض النفسية والعصبية وجراحة الاعصاب والدكتور هاني عارف استاذ المخ والاعصاب بكلية طب جامعة عين شمس.



وناقش المؤتمر مميزات عقار" اوباجيو" كونه يمثل إضافة لعلاجات تعديل مسار مرض التصلب المتعدد ويأتي علي هيئة أقراص تؤخذ مرة يوميا وهو ما يجعله سهل التناول كما يمكن للمرضي تناوله مع الأكل أو بدونه كما يعمل العقار علي التحكم بتطور المرض ومنع تقدمه كما تطرق المتحدثين الي الطرق العلاجية المختلفة وتأثير المرض علي نفسية المريض علاوة علي دور الشركة والاعلام في التوعية بالمرض وأعراضه للحث علي الكشف المبكر ومن ثم السيطرة علي الاعراض بشكل أكثر فاعلية.

