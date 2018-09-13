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بورصة وشركات
الزيوت المستخلصة تربح 20.7 مليون جينه خلال عام
الخميس 13 سبتمبر 2018 12:47 م
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
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مصطفى طلعت:
سجلت القوائم المالية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها صافي ربح بقيمة 20.7 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي 2017-2018، مقابل أرباح بقيمة 20.6 مليون جنيه، العام المالي السابق.
وأشارت الشركة بحسب إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الخميس، أن المبيعات ارتفعت إلى 1.7 مليار جنيه، خلال الفترة المذكورة مقابل مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه في 2016-2017.
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