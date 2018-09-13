وزير البترول: إنتاج حقل ظهر للغاز تضاعف 6 مرات منذ افتتاحه

طارق الملا 2

عمر سالم



قال طارق الملا وزير البترول، إن إنتاج حقل ظهر من الغاز تضاعف 6 مرات منذ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي باكورة إنتاجه في يناير الماضي بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا.



وأضاف الوزير أن ذلك جاء نتيجة العمل الدؤوب من الجانبين ودعم الرئيس السيسي المستمر لسرعة الانتهاء من جميع مراحل تنمية المشروع.



جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول محطة المعالجة البرية لحقل ظهر بمنطقة الجميل بمحافظة بورسعيد، بحضور أعضاء مجلس ادارة شركة إينى الإيطالية برئاسة إيما مارشيجليه رئيس مجلس الإدارة، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي بمناسبة عقد مجلس الإدارة اجتماعه السنوي لأول مرة في موقع بترولي.



وذكر الملا أن عقد مجلس إدارة شركة إيني اجتماعه في موقع حقل ظهر يعكس مدى نجاح الشراكة الإيجابية بين قطاع البترول والشركة، ويؤكد أنها شريك استراتيجي حريص على دعم التعاون القائم مع القطاع.



وقال الملا إن هناك مزيداً من فرص النجاح والعمل المشترك بين الشركة وقطاع البترول خلال الفترة المقبلة.موضحا أن مصر أصبحت محط أنظار شركات البترول العالمية وجذبها للعمل في مصر في ضوء النجاح المبهر للمشروع، وفقا للبيان.



وأشار إلى النجاح في تحقيق أرقام قياسية خلال تنفيذ حقل ظهر والذي سيسهم إنتاجه فى تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي بما يعود بالعديد من الفوائد على الاقتصاد المصري.



وقال كلاوديو ديسكالزي إن متانة العلاقة القوية بين مصر وإيطاليا وشركات البترول بالبلدين كان لها أكبر الأثر فى تنفيذ هذا المشروع العملاق بأرقام قياسية عالمية فى صناعة البترول والغاز وبكفاءة عالية.



وأضاف أن حوالي 80% من حجم أعمال المشروع تم تنفيذه من خلال الشركات المصرية وهو يعد دليلا قويا على كفاءتهم واستيعابهم التكنولوجيات المتقدمة في ظل التحديات والعمل الضخم الذي تم بالمشروع.



وذكر أن محطة معالجة غازات حقل ظهر التي تم تنفيذها في أقل من 14 شهرا يعد رقما قياسيا عالميا، وتبلغ طاقتها أكثر من 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا وتعد من أحدث محطات المعالجة على المستوى العالمي.