كارابيان: ندعم فرص متحدى الإعاقة ونعمل على إشراكهم فى سوق العمل

المعاقين



■ التعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية أبرزها الاتحاد الأوروبى

■ 20 ألف مستفيد من خدماتنا.. وأسيوط والقاهرة الأوفر حظا

■ نهتم بتمكين المرأة وزيادة فرص العمل المتاحة

■ شراكة مع المنظمة الألمانية للتعاون الدولى فى توفير أنشطة ترفيهية وتوعوية

■ النسيج المجتمعى المصرى متماسك وهو القادر على تحدى الصعاب

■ مشاورات مستمرة مع وزارات التضامن والتعليم والصحة



المرسي عزت



قال رينير كارابيان، منسق العمليات بمصر لمؤسسة هانديكاب الدولية، إن المؤسسة تهتم بالعديد من المشروعات الخيرية التى تهدف لدعم متحدّى الإعاقة وإشراكهم فى المجتمعات.



وأكد كارابيان، فى حواره مع «المال»، أن «هانديكاب» تعمل على رفع وعى منظمات المجتمع المدنى والسلطات العامة بحقوق متحدى الإعاقة، منوهًا بأن المؤسسة تتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية كالاتحاد الأوروبى لدعم متحدى الإعاقة فى الدفاع عن حقوقهم والعمل على إدماج قضاياهم فى القضايا الأساسية بالمجتمعات؛ لإتاحة حياة كريمة لهم وتوفير العديد من فرص العمليات.



وذكر منسق العمليات بمصر لمؤسسة «هانديكاب« الدولية، أن الأنشطة والخدمات التى تقدمها المنظمة بمصر تتضمن أنشطة مستمرة ومتنوعة، منها مشروع ACT الذى يموله الاتحاد الأوروبي: دعم منظمات الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تتعاون فيه «هانديكاب» المعروفة اختصارًا باسم «HI» مع المنظمات الداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة بمصر لتعزيز قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم، ورصد ومتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.



ونوه كارابيان، فى حواره مع «المال»، بأن هناك اهتمامًا خاصًّا بتمثيل النساء ذوات الإعاقة وفق مشروع «أكت».



وأضاف أنهم يسعون أيضًا إلى تمكين المرأة، بتمويل من جمعية نور الصباح والاتحاد الأوروبى، والذى يهدف إلى مساعدة المرأة على المشاركة والاندماج الاقتصادى وزيادة قدراتها للحاق بسوق العمل والحصول على وظائف تلبى متطلباتها المعيشية.



وأشار إلى أن منظمة هانديكاب، بالشراكة مع جمعية نور الصباح فى منطقة الوراق، بالقاهرة الكبرى، تعمل مع النساء المستضعفات- النساء ذوات الإعاقة أو أمهات الأطفال ذوى الإعاقة- لخلق بيئة أكثر ملاءمة للوصول إلى سوق العمل المحلى وللمشاركة بشكل أكبر فى تطوير مجتمعهن.



ولفت إلى أن هناك مشروع IDMAG، وتموله Drosos، وهو الذى يختص بسبل العيش الشاملة، يقوم على فتح باب الحوار بين السلطات العامة وممثلى الأشخاص ذوى الإعاقة ومقدمى الخدمات لتبادل الممارسات الجيدة ووضع خطة عمل، موضحًا أن منظمة هانديكاب شريكة لجمعية نور الصباح فى عملها على تعزيز فرص التوظيف الشاملة وزيادة فرص الشباب بمنطقة الوراق فى الحصول على الخدمات الاجتماعية.



وأوضح أن إجمالى المستفيدين من المشروع السابق بلغ عددهم ألف شابّ وشابة من ذوى الإعاقة، و150 ممثلًا من منظمات المجتمع المدنى والسلطات المحلية ومقدمى الخدمات من هذا المشروع.



وقال إن هناك مشروع «مكاني»، وتموله المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى المعروفة اختصارًا باسم «GIZ»، وتتضمن الأنشطة الترفيهية الشاملة، حيث تدير منظمة هانديكاب مشروعًا يضمن حصول الشباب متحدى الإعاقة على فرصة للمشاركة فى أنشطة ترفيهية وترويحية شاملة.



وذكر أن المشروع يساعد الشباب متحدى الإعاقة على اكتساب المهارات القيادية اللازمة التى تمكّنهم من المشاركة النشطة فى تخطيط التنمية المحلية والتعاون مع أصحاب المصلحة المتعددين للمساهمة فى الإدماج الاجتماعى، من خلال تدريبهم وبناء قدراتهم.



وأكد أن المشروع السابق يدعم مركزًا شاملًا للشباب، حيث تتوفر الأنشطة التى تلبى توقعات واحتياجات الشباب متحدى الإعاقة ويدعم فرصهم فى المشاركة المجتمعية.



وألمح إلى أن القطاعات الرئيسية التى تهتم بها مؤسسة «هانديكاب» تتضمن قطاع الصحة، والذى يهدف إلى الاكتشاف والتدخل المبكرين لمواجهة الأمراض قبل توغلها فى جسد المرضى، فضلًا عن تحسين الجودة ودعم تكرار نماذج النجاح لحالات تم اكتشاف أمراضها مبكرًا والعمل على شفائها.



وفيما يتعلق بالاندماج الاقتصادى والاجتماعى أوضح أن «هانديكاب« تتعاون مع الجهات المعنية فى وضع خارطة طريق للسياسات ومبادرات الدعوة من أجل التعليم الجامع والعمالة الشاملة والوصول إلى الحماية الاجتماعية.



ولفت إلى قيام المؤسسة بصياغة خطط عمل للتنمية المحلية؛ للحصول على فرص العمل والأنشطة الترفيهية والحماية الاجتماعية لمتحدى الإعاقة.



وصرح بأن «هانديكاب» تقوم بإنشاء مركز معلومات وإحالة محلى لدعم الشباب ذوى الإعاقات والنساء المستضعفات للحصول على الخدمات وفرص كسب الرزق، مضيفًا أن هناك دعمًا مستمرًّا لإدراج أصحاب العمل والمسئولين عن فرص سبل المعيشة والخدمات الترفيهية.



وقال إن عدد المستفيدين من خدمات مؤسسة «هانديكاب»، خلال العام الماضى، بلغ 20 ألف مستفيد مباشر وغير مباشر.

وأضاف أن العديد من المحافظات استفادت من خدمات «هانديكاب«، فقد قامت المؤسسة بإدارة برامجها فى القاهرة الكبرى ومحافظات صعيد مصر والتى تضم أسيوط وبنى سويف والمنيا.



وأشار إلى أنه منذ عام 2014 وحتى قبل ذلك من خلال الشركاء، كانت مؤسسة «هانديكاب« تركز على القاهرة الكبرى وصعيد مصر.



وتابع: «نشعر بالغضب إزاء الظلم الذى يواجهه الأشخاص متحدو الإعاقة والسكان المستضعفون، ونطمح إلى عالم يسوده التضامن والاندماج، تثريه اختلافاتنا كبشرٍ ويمكن للجميع العيش فيه بكرامة«.



وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للمؤسسة، ذكر أنها تتمثل فى استمرار الأنشطة الحالية المتعلقة بدعم منظمات الأشخاص متحدى الإعاقة.



وذكر أن المؤسسة تعمل على فتح باب الحوار بين السلطات العامة وممثلى الأشخاص متحدى الإعاقة ومقدمى الخدمات لتبادل الممارسات الجيدة.



وعن التعاون مع الجهات الحكومية أكد كارابيان أن جميع الأنشطة الجارية تنفذها «هانديكاب« بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتقوم وزارتا الصحة والتعليم بتوفير الدعم اللازم للمؤسسة، بما يهدف إلى الوصول لأكبر قاعدة ممكنة من المستفيدين.



ونوه بأن مؤسسة هانديكاب تتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية، ومنها تير دى هوم Terre des homes أطباء العالم ومؤسسة «سيتي«، ومؤسسة «أسمائي«، كما تتعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية نور الصباح، البر، جمعية الابتسام للأشخاص ذوى الإعاقة، جمعية خطوة خير لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وAFOPD.



يُذكر أن منظمة هانديكاب الدولية مسجلة بمصر منذ عام 2013، وبدأت عملياتها فى 2014 بصعيد مصر، ثم القاهرة الكبرى.



وفيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية أكد كارابيان أن تماسك المجتمع والمسئولية المجتمعية قويان جدًّا فى مصر، خاصة فى صعيد مصر. وبما أن مؤسسة هانديكاب مؤسسة عالمية تعمل فى مصر، فهى تستفيد من تماسك المجتمع وتعاونه.



وأشار إلى أن مشاريع هانديكاب تعتمد على رغبة المجتمعات وتعاونها (التطوعي)، فدون تلك المجتمعات لا يمكن تنفيذ المشاريع المتعلقة بالصحة والدعوة والإدماج، إذ يضطلع المجتمع بمسئوليته عن دعم الأشخاص ذوى الإعاقة للوصول إلى التعليم والحصول على العمل والخدمات الصحية، كما أنه يعمل على دعم جهود الدعوة ومنع التمييز وخلق بيئة مواتية وشاملة للجميع.



وأضاف أنه فيما يتعلق برفع الوعى تقوم المؤسسة تمثيل الأشخاص متحدى الإعاقة فى جميع المنتديات المعنية بالإعاقة، وعقد الندوات والمناقشات وإطلاق حملات للتوعية بشأن دور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وحقوقهم وواجباتهم السياسية والاجتماعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية لدعم متحدى الإعاقة.

