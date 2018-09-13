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بورصة وشركات
باستثناء عامر جروب.. سيطرة شرائية على تعاملات المسؤولين بالبورصة
الخميس 13 سبتمبر 2018 12:45 م
صعود البورصة 22555
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باستثناء عامر جروب.. سيطرة شرائية على تعاملات المسؤولين بالبورصة
باستثناء عامر جروب.. سيطرة شرائية على تعاملات المسؤولين بالبورصة
باستثناء عامر جروب.. سيطرة شرائية على تعاملات المسؤولين بالبورصة
باستثناء عامر جروب.. سيطرة شرائية على تعاملات المسؤولين بالبورصة
باستثناء عامر جروب.. سيطرة شرائية على تعاملات المسؤولين بالبورصة
صعود البورصة 22555
مصطفى طلعت:
سيطر الاتجاه للشراء على تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، خلال جلسة تداولات الأربعاء، باستثناء شركة عامر جروب القابضة التي اتجهت للبيع.
وجاءت العمليات المنفذة - المنشورة في بيان على شاشات التداول - على النحو التالي:
الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
المسئول : مجموعة مرتبطة
نوع العملية :شراء
الكمية : 20000 سهم
الشركة : سيدى كرير للبتروكيماويات
المسئول : مجموعة مرتبطة
نوع العملية :شراء
الكمية : 71758 سهم
الشركة : ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
المسئول : مجموعة مرتبطة
نوع العملية :شراء
الكمية : 116152 سهم
الشركة : العبوات الطبية
المسئول : مجموعة مرتبطة
نوع العملية :شراء
الكمية : 2024 سهم
الشركة : العبوات الطبية
المسئول : مجموعة مرتبطة
نوع العملية :شراء
الكمية : 148218 سهم
الشركة : الدلتا للتأمين
المسئول : مجلس الإدارة
نوع العملية :شراء
الكمية : 1116 سهم
الشركة : المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
المسئول : مجلس الإدارة
نوع العملية :شراء
الكمية :20000 سهم
الشركة : مجموعة عامر القابضة عامر جروب
المسئول : مجلس الإدارة
نوع العملية :بيع
الكمية : 2000000 سهم
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