مصر تستضيف الأسبوع العلمي الزراعي الإفريقي الثامن أغسطس 2019

وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت

الصاوي أحمد



علن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استضافة مصر فعاليات الأسبوع العلمى الزراعى الإفريقى الثامن في أغسطس المقبل، وذلك بالتنسيق مع منتدى البحوث الزراعية فى إفريقيا.



جاء ذلك خلال مراسم توقيعه و "ابراهام موكيسرا" رئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الزراعية بافريقيا، بروتوكول التعاون الخاص بالإجراءات الخاصة بتنظيم الأسبوع العلمي بحضور الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية و "يمي أكينبا" المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية بأفريقيا.



وأكد وزير الزراعة أن القارة الافريقية واعدة بالاستثمار ولديها إمكانيات ضخمة واستثمارات هامة، يمكن استغلالها فى تحقيق تنمية زراعية مستدامة بما يحقق مصلحة شعوبها، وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالقارة.



وأشار أبوستيت إلى أن الأسبوع العلمى والمقرر أن يعقد تحت شعار " توظيف الابتكارات لتخطى المخاطر فى الزراعة الإفريقية" يعد محفلاً هاماً لجميع أصحاب المصلحة العاملين في مجال العلوم الزراعية والتكنولوجيا والابتكار للتعرف على انجازاتهم والتخطيط للخطوات القادمة، لافتاً الى انه سيكون إضافة هامة لمصر بحيث يتم استغلال هذا التجمع الافريقي للوقوف على الامكانيات المتاحة بها وتعزيز فرص التعاون الدولي بين مصر والدول الافريقية وبخاصة في المجال الزراعي.



وأوضح أن هذا الملتقى أيضاً سيكون فرصة جيدة لأصحاب المصلحة من حيث بناء وتجديد الشراكات فيما بينهم، وتبادل المعلومات والخبرات وتحديد الخطوات الرئيسية المشتركة التي يجب اتخاذها لتحقيق الأهداف المشتركة.



من جهته أكد الدكتور محمود مدنى، رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية الدور الذى يقوم بهد منتدى البحوث الزراعية فى إفريقيا "FARA "، حيث يعد بمثابة المنظمة القارية المسئولة عن التنسيق والدعوة للبحوث الزراعية من أجل التنمية وهو أيضا َ الذراع التقني لمفوضية الاتحاد الاإريقى فى المسائل المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار الزراعى.



وأوضح رئيس المركز أن الأسبوع العلمي الافريقي يعقد كل ثلاث سنوات بأحد الدول الافريقية أعضاء المنتدى، سيكون في نسخته الثامنة فرصة لمصر لعرض ما وصلت اليه في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والعلوم الزراعية لدول القارة الافريقية وغيرها والحصول على فرص للتعاون الدولي، حيث يشارك فيه ما يزيد على 1500 مشارك من جميع أنحاء القارة السمراء، لافتاً الى انه من المقرر ايضاً ان تستضيف مصر خلال فترة الأسبوع اجتماعات الجمعية العامة لمنتدى البحوث الراعية في افريقيا، كذلك سيصاحبه معرض زراعي افريقي لتستعرض الدول الأعضاء منتجاتها البحثية والعلمية.



وفي سياق متصل أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً وزارياً حمل رقم 1125 لسنة 2018، بتشكيل اللجنة التنسيقية العليا لرعاية فعاليات الأسبوع الثامن، واجتماع الجمعية العامة لمنتدى البحوث الزراعية في افريقيا، برئاسة رئيس مركز البحوث الزراعية.



وتضم اللجنة التنسيقية كل من وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، المشرف على المكتب الفني لرئيس مركز البحوث الزراعية، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، أمين عام مركز البحوث الزراعية، فضلاً عن مندوبين عن وزارات: الخارجية، الداخلية، السياحة، البيئة، التجارة والصناعة، الاستثمار والتعاون الدولي، التعليم والبحث العلمي.