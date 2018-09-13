robusta تنظم مسابقة لرواد الأعمال و10 آلاف دولار دعمًا للفائز

حسين محي الدين المدير التنفيذي لشركة رويستا في حوار مع المال



■ مصر قادمة بقوة فى التعاملات التجارية عبر الإنترنت.. ونخدم أكثر من 100 شركة بمختلف القطاعات



المرسي عزت



كشف حسين محيى الدين، المدير التنفيذى لشركة روبستا المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية، أنها تلقت عروض استحواذ خليجية وأوروبية، وأشار فى حواره مع «المال»، إلى أنها تفاضل بين تلك العروض لاختيار إحداها، بما يعمل على المزيد من تنمية وتطوير الشركة.



وأضاف أن الشركة ستنظم مسابقة بين الشركات الناشئة ورود الأعمال لاختيار أفضل الأفكار التكنولوجية، دعماً للأفكار الجديدة والمتطورة.



وكشف أن الشركة الفائزة ستحصل على 10 آلاف دولار، بما يؤهلها لبدء مشروعها أو تطوير مشروعها القائم.



وأوضح أن روبستا مستمرة فى دعم رواد الأعمال، الذين يمثلون بادرة أمل للعديد من الشباب الذين يأملون فى إقامة مشروعاتهم الخاصة، دون انتظار للوظائف الحكومية، أو غيرها.



كما أشار إلى أن البيئة التشريعية للتجارة الإلكترونية ستتطور مع مرور الوقت، خاصة أن تلك النوعية من التجارة سريعة النمو وتحتاج إلى تشريعات مواكبة.



وأكد أن روبستا تتعامل مع ما يتجاوز 100 شركة فى مختلف القطاعات الصناعية، والتجزئة، والعقارات، والاتصالات، وغيرها من القطاعات الاقتصادية فى مصر.



وقال إنها تتعامل مع شركات محلية وخارجية، وتم إنشاء شركة تابعة بالسوق الألمانية لخدمة الاتحاد الأوروبي.



وأوضح أنها تتعاون أيضا وتقدم خدماتها لشركات خليجية، بما يدعم تواجد تلك الشركات، ويعزز من مبيعاتها.



ولفت إلى أن روبيستا تتعاون مع العديد من الأسماء الكبرى فى مصر، منها شركة بروكتر أند جامبل، وبى تك، وراية، والعديد من الشركات الأخري.



كما أكد أن روبيستا هى شركة مساهمة مصرية، يتوزع هيكل ملكيتها بواقع %90 لمستثمرين محليين، و%10 لمستثمرين ألمان.



وأضاف أنه لأول مرة فى مصر، سيتم إطلاق أول قمة للتجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 26 سبتمبر الجارى، وتضم نخبة من المتخصصين فى المجال، وذلك لاستعراض مختلف الاتجاهات الجديدة، والتقنيات والأدوات التكنولوجية فى مجال التجارة الرقمية.



وأشار إلى أنه من المقرر لهذا الملتقى أن يصبح ملتقى سنوى لأصحاب الأعمال فى التجارة الإلكترونية، والخبراء والمتخصصين، لبحث آخر التطورات، وسبل التطوير من خلال مختلف الحلول الإلكترونية والإبتكارات، ما يساهم فى الاتجاه نحو المزيد من الفعالية والتأثير فى الاقتصاد.



كما سيبحث الخبراء والعاملون فى المجال خلال القمة الأولى، الخبرات السابقة، والتحديات وسبل طرح المزيد الفرص الإستثمارية، وفرص النمو فى سوق التجارة الإلكترونية.



وأوضح أن القمة ستستضيف عددًا من الخبراء والمتخصصين فى مجال التجارة الإلكترونية فى مصر، وسبل استغلال إمكانات السوق الإلكترونى من أجل تعزيز فرص نمو الاقتصاد المصرى، واقتصاد المنطقة.



وتقوم على تنظيم هذا الملتقى الدولى شركة robusta المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية المختلفة، مثل تقنيات الواقع الافتراضى، والواقع المعزز.



وقال: «لقد دعمنا تقدم التجارة الإلكترونية فى مصر فى بدايتها منذ أكثر من 10 أعوام، وقد شهدنا هذا التحول الرقمى الهائل فى طرق البيع بالتجزئة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية والعمليات الإفتراضية، والآن أصبحت التجارة الإلكترونية لاعبًا أساسيًا فى تنمية الاقتصادات على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على وجه الخصوص.



وأضاف أن هدف الشركة هو زيادة اعتماد الشركات على التقنيات الرقمية، وتمكين الشركات الناشئة فى مختلف الصناعات والقطاعات، من خلال تطوير إمكانات التجارة الإلكترونية، وفقًا لأحدث التطورات والابتكارات العالمية.



وأكد أن تطور التجارة الإلكترونية دفع شركة روبستا إلى عقد ملتقى لمقارنة السوق المحلية بأمثلة عالمية، مثل السوق الأمريكية التى يصل عدد المعاملات الإلكترونية فيها إلى %20، مقارنة مع %2 بالسوق المصرية، ومن هنا فإن ملتقى التجارة الإلكترونية يمثل فرصة واعدة لبحث التحديات، والوقوف على الحلول التى تزيد من تلك النسبة.



كما تستهدف القمة أصحاب الصناعات والمشروعات الناشئة فى مصر، ولذلك فإنها ستتضمن مسابقة start-ups لتشجيع رواد الأعمال كى يصبحوا من أصحاب المشروعات المبتكرة، وليضعوا أفكارهم فى إطارات أكثر قربًا للتنفيذ على أرض الواقع، من خلال التجارة الإلكترونية.



يذكر أن نسبة %35 من الشباب بالأسواق الناشئة ومنها مصر، يسعون إلى إنشاء مشروعاتهم المستقلة، وبنسبة تتجاوز %50 من التعداد السكانى تحت 30 سنة، فإن مصر من الأسواق الواعدة بنمو وطفرة فى مجال التجارة الإلكترونية.



الجدير بالذكر أن القمة سوف تستضيف عددًا من الشركات من مختلف القطاعات، ومن أهمها القطاع البنكى والمصرفى، وقطاع الشركات فى مجال الدفع الإلكترونى، ومشغلى الإتصالات وخدمات المحمول، بالإضافة إلى أن شركات قطاع العقارات من أهم اللاعبين فى مصر والمنطقة.



تتخصص شركة Robusta فى تقديم عدد كبير من الحلول التكنولوجية والتقنية فى عدة مجالات مثل تصميم المواقع الإلكترونية والتجارية الإلكترونية (ecommerce) وتصميم تطبيقات الهواتف المحمولة، وإنشاء تطبيقات الويب، حيث تقود Robusta الطاقة الإبداعية والشبابية التى تركز على تطوير مختلف الحلول والتقنيات الرقمية التى تسهل من العمليات فى مختلف المجالات والأعمال. وتهدف هذه الحلول الى زيادة مبيعات الشركات المتعاملة أونلاين، وتحقيق مبيعات أفضل عبر الإنترنت وزيادة حركة المستخدمين على الموقع الإلكترونى، وزيادة إجراءات السلامة والأمان لتجربة التسوق عبر الإنترنت، وتقديم خدمات صيانة دورية للمواقع للتأكد من سير العمل بسلاسة.



وقد أضافت Robusta خدمات الواقع الإفتراضى والواقع المعزز إلى باقة خدماتها المتنوعة، حيث تعمل على خلق تجربة مستخدم يندمج فيها المحتوى الرقمى مع العالم الحقيقى بشكل محترف. كما يتنوع عملاء Robusta بين الشركات والمؤسسات من جميع المجالات مثل العقارات والإتصالات والبنوك والتعليم والسيارات وغيرها.



