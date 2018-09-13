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الإسكان: توليد الكهرباء من مخلفات معالجة الصرف الصحي بكفر الشيخ
الخميس 13 سبتمبر 2018 11:45 ص
الصرف الصحي
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بدور إبراهيم
قال المهندس محمد عبدالحميد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، إن الشركة نجحت فى توليد الكهرباء من ناتج مخلفات معالجة الصرف الصحى لمدينة كفر الشيخ “سخا”، موضحاً أن خطة الشركة تهدف لتوليد 7 ميجاوات / ساعة، فى الفترة القادمة باستخدام ناتج مخلفات معالجة الصرف الصحى لمحطات المعالجة بمحافظة كفر الشيخ.
وأضاف في بيان: تم بالفعل فى المرحلة الأولى ربط توليد طاقة واحد ميجاوات، وفى خلال 6 أشهر سيتم ربط واحد ميجا على شبكة مدينة كفر الشيخ، بينما تم فى المرحلة الثانية توليد 5 ميجاوات من محطات (فوه – دسوق – بيلا – الحامول)، موضحاً أن مميزات المشروع تتمثل فيما يلى: توليد طاقة كهربائية، وإنتاج سماد عضوى عالى الجودة، وخلق فرص عمل جديدة، كما أنه يعد مجالاً واعداً للاستثمار.
وفى إطار توصيل خدمات الصرف الصحى للمواطنين، تابع مفتاح: تم تنفيذ مشروعات صرف صحى بـ14 تجمعاً سكانياً بمحافظة كفر الشيخ، بالمشاركة مع جمعيات تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن هذا البرنامج الرائد يحقق العديد من المزايا، ومنها، مشاركة الأهالى فى تنفيذ المشروع، والمساهمة فيه بتدبير الأرض اللازمة لمحطات المعالجة والرفع، وتحصيل المستحقات الخاصة بتكلفة التشغيل والصيانة، ورفع تكاليفها عن كاهل الحكومة، بجانب محافظة الأهالى على سلامة وحدات المشروع، وخصوصاً شبكات الانحدار، لاقتناعهم بأن هذا المشروع مشروعهم، ومن واجبهم الحفاظ عليه.
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