البحرية المصرية والباكستانية تنفذان تدريبًا عابرًا بالبحر المتوسط

بدور إبراهيم

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والباكستانية، اليوم الخميس، تدريبا بحريا عابر بنطاق البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال زيارة السفينة الحربية الباكستانية (SAIF PNS) إلى مصر، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.

تضمن التدريب تنفيذ تشكيلات إبحار، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على تبادل وإقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر علي أسطح الوحدات البحرية المشاركة للجانبين وتنفيذ تمارين المواصلات الإشارية نهاراً وليلاً.

يهدف التدريب إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن البحري بالمنطقة.

وعلى هامش فعاليات التدريب، قام قائد السفينة وعدد من أفراد الطاقم والملحق العسكري الباكستاني بوضع إكليـل مـن الزهور على قبـر الجندي المجهول بالإسكندرية.