«غرفة القاهرة» تدرس إقامة مقر فى العاصمة الإدارية

إبراهيم العربى



■ العربى: نبحث إنشاء مركز لوجيستى على الطريق الإقليمى للمحافظة



دعاء حسنى



تدرس الغرفة التجارية بالقاهرة إقامة مقر تابع لها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتيسير تقديم خدمات للتجار من منتسبى الغرفة، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب فى مناطق جغرافية أخرى.



ويبلغ عدد المقيدين بالغرفة 80 ألفًا بين تاجر ومقدمى خدمات، ومن ضمن الخدمات التى تقدمها الغرفة لمنتسبيها على مستوى جميع المحافظات، استخراج شهادة المنشأ للمصدرين والتوقيع على فواتير التصدير وإصدار السجل التجارى.



قال إبراهيم العربى، رئيس مجلس إدارة الغرفة انها تعكف على اختيار موقع بالعاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مكتب إدارى، سواء عبر نظام الإيجار أو التمليك.



وستضم العاصمة الإدارية الجديدة شركات مقاولات وفروعًا عالمية للسلاسل التجارية ومولات تجارية، وكلها لديها سجلات تجارية تتبع الغرف التجارية.



وأضاف العربى لـ«المال»، أنه سيعرض الدارسة على مجلس إدارة الغرفة للموافقة عليها فور الانتهاء منها، ثم ستعرض على الوزير المختص للموافقة على التنفيذ.



وأوضح على شكرى، نائب رئيس الغرفة، أن مجلس الإدارة يدرس التوسع فى الأفرع التابعة التى تغطى شرق وشمال القاهرة لتشمل تقديم الخدمات لجميع التجار فى ربوع العاصمة، بحيث لا يلجأ تاجر فى حى السلام أو مدينة بدر إلى الذهاب لمقر الغرفة فى باب اللوق لإنهاء مستخرجات أو أوراق تجارية.



وعن تكلفة إقامة الأفرع الجديدة، أوضح أنها تختلف من منطقة لأخرى، ولكنه أكد وجود فائض بميزانية الغرفة، لم يفصح عن قيمته، مشيرا إلى أنه يغطى تكلفة التوسع فى إنشاء الأفرع.



وأضاف أن الغرفة تسعى لضم 526 ألف تاجر موجودين على مستوى القاهرة، بدلأ من 80 ألفًا حالياً.



وأوضح أن التاجر لا يقتصر مفهومه على ما يتصوره البعض من كونه تاجر الخضر والفاكهة من سوق روض الفرج والعبور، وإنما يشمل التاجر الصغير الذى يصل رأسماله لما بين 1000-2000 جنيه وحتى منشاة كالبنك الأهلى».



ويتبع الغرفة 63 شعبة، من بينها شعب كممثلى أصحاب شركات السياحة والطيران، والنقل واللوجيستيات وشركات المقاولات، وكل تلك الشعب لمنشآت تحمل سجلا تجاريا، كما تضم شعب الاستيراد والتصدير، وفقاً لشكرى.



وفى سياق آخر، كشف العربى أن مجلس إدارة الغرفة يبحث إقامة مركز لوجيستى على الطريق الإقليمى فى الجزء المار بمحافظة القاهرة، ويجرى إعداد الدراسات الخاصة به حالياً من قبل الغرفة وتحديد حجم تكلفته وآليات تمويله.



كما يدرس الاتحاد العام للغرف التجارية إقامة 27 مركزا لوجيستيًا فى المحافظات بالتنسيق مع الحكومة، وكانت عدة لقاءات قد جمعت بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكل من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وعلاء عز الأمين العام.



وأضاف العربى أن الاتحاد لن يقيم المراكز اللوجيستية منفردًا، وإنما بالتعاون وبمشاركة الغرف على مستوى المحافظات وفقاً لما تراه كل غرفة ودراسة مدى ملاءمته للتجار من منتسبيه









