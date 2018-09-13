فاروس سمساراً لرفع رأس مال أندية وادي دجلة 359 مليون جنيه

مصطفى طلعت:





علمت "المال" ان شركة فاروس لتداول الأوراق المالية لعبت دور السمسار المنفذ لعملية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة وادى دجلة للأندية الرياضية بقيمة 359 مليون جنيه.



وقالت مصادر إن الشركة رفعت رأسمالها إلى 400 مليون جنيه مقابل 40 مليون تقريباً، وتولى مكتب التميمي ومشاركوه دور المستشار القانوني للصفقة المنفذة في سوق خارج المقصورة بالبورصة.



وكشفت شاشات سوق خارج المقصورة بالبورصة أمس تنفيذ صفقة على اسهم شركة اندية وادي دجلة بقيمة 359 مليون جنيه، على عدد 5.73 مليون سهم.



يذكر أن عملية زيادة رأس المال جاءت بعد توقف مفاوضات التحالف الاستثمارى المكون من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وصندوق Africa Invest التونسي، للاستحواذ على حصة أقلية فى رأسمال وادى دجلة، وفضلت الشركة الاعتماد على مواردها الذاتية لتمويل توسعاتها.



ويشار إلى أن أندية وادى دجلة تتبع شركة وادى دجلة القابضة، ويتوزع هيكل ملكيتها بين وادى دجلة القابضة بحصة أغلبية غير معلومة بالتحديد، و15% لصالح صندوقMENA LTV، التابع للمجموعة المالية هيرميس، إلى جانب حصص مستثمرين عرب.



وتمتلك الشركة 5 فروع بمناطق هليوبوليس المعادى والنخيل، ومدينة السادس من أكتوبر، وتأسست اندية وادي دجلة عام 2002، عبر إنشاء نادى وادى دجلة بالمعادى، ليصبح أول ناد رياضى خاص فى مصر.



