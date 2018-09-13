EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
وزير قطاع الأعمال لمسؤول روسي: لن نملك مستثمرا أسهم في النصر للسيارات
الخميس 13 سبتمبر 2018 11:31 ص
هشام توفيق 556996
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزير قطاع الأعمال العام يتابع تطوير منطقة عرض الصوت والضوء
"قطاع الأعمال" توضح موقفها بشأن شركة الحديد والصلب
هشام توفيق 556996
الإطار المقترح للشراكة في التطوير
أحمد عاشور
أخطر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نيكولاي اسلانوف رئيس مكتب التمثيل الروسي في مصر بأن خطة تطوير شركة النصر للسيارات لاتشمل منح اسهم ملكية في الشركة المستثمر ولكنها تتضمن الشراكة في التطوير.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع نيكولاي أسلانوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر، وممثل عن إحدى الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة، بحضور الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير ببحث فرص التعاون الممكنة بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الروسي في مختلف المجالات وخاصة صناعة السيارات، مشيرًا إلى الإطار العام المقترح لتطوير شركة النصر للسيارات وإمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات سيارات عالمية.
وأوضح أن مفهوم الشراكة للنهوض بشركة النصر للسيارات سيكون في شكل اتفاقية بغرض التطوير دون تملك المستثمر لأسهم في الشركة مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي واستهداف تصدير معظم الإنتاج.
من جانبه، أعرب الممثل التجاري الروسي عن اهتمام شركات صناعة السيارات الروسية بالمشاركة في مشروع تطوير شركة النصر للسيارات ومنظومة الصناعات المغذية للسيارات لما للشركات الروسية من خبرة في هذا المجال.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا