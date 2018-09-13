وزير قطاع الأعمال لمسؤول روسي: لن نملك مستثمرا أسهم في النصر للسيارات

هشام توفيق 556996

الإطار المقترح للشراكة في التطوير



أحمد عاشور



أخطر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نيكولاي اسلانوف رئيس مكتب التمثيل الروسي في مصر بأن خطة تطوير شركة النصر للسيارات لاتشمل منح اسهم ملكية في الشركة المستثمر ولكنها تتضمن الشراكة في التطوير.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع نيكولاي أسلانوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر، وممثل عن إحدى الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة، بحضور الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.



وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير ببحث فرص التعاون الممكنة بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الروسي في مختلف المجالات وخاصة صناعة السيارات، مشيرًا إلى الإطار العام المقترح لتطوير شركة النصر للسيارات وإمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات سيارات عالمية.



وأوضح أن مفهوم الشراكة للنهوض بشركة النصر للسيارات سيكون في شكل اتفاقية بغرض التطوير دون تملك المستثمر لأسهم في الشركة مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي واستهداف تصدير معظم الإنتاج.



من جانبه، أعرب الممثل التجاري الروسي عن اهتمام شركات صناعة السيارات الروسية بالمشاركة في مشروع تطوير شركة النصر للسيارات ومنظومة الصناعات المغذية للسيارات لما للشركات الروسية من خبرة في هذا المجال.