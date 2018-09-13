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استثمار

وزيرة الاستثمار تعتمد قرارات نماذج عقود تأسيس الشركات

سحر نصر جديد
سحر نصر جديد
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سحر نصر جديد

المال- خاص

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الخميس، إن الوزيرة سحر نصر اعتمدت قرار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وأضاف البيان، أن الوزيرة اعتمدت أيضًا قرارًا بإصدار نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص.

وقالت الوزيرة، إن هذه القرارات هي أكبر عملية إصدار لنماذج التأسيس بغرض التسهيل على المستثمرين، وتعد نتيجة التعديلات على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية.

وأضافت "يأتي ذلك للتسهيل على المستثمرين، وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والمساهمة في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار".

بالإضافة إلى مواكبة التشريعات الاقتصادية لافضل التطبيقات العالمية في مجال الاستثمار، وتطبيق أنظمة الميكنة الحديثة، وفقا للوزيرة، مشيرة إلى أنه تم اصدار هذه النماذج بعد مراجعة من مجلس الدولة.

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