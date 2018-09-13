الأسهم الآسيوية تواصل الانخفاض لليوم العاشر على التوالى

عبدالغفور أحمد محسنواصل مؤشر MSCI آسيا الباسفيك، هبوطه لليوم العاشر على التوالى، أمس الأربعاء، متراجعا بنحو %5 خلال تلك الفترة، كما وصلت خسائرة منذ بداية العام إلى نحو 700 مليار دولار، فى ظل موجة بيع للأسهم الآسيوية هى الأطول منذ عام 2002، وفقا لبلومبرج.

وأغلق مؤشر توبكس اليابانى على انخفاض بنسبة %0.5، كما هبط مؤشر هانج سانج لبورصة هونج كونج بنسبة %0.3، فى حين اقترب مؤشر شانغهاى الصينى المركب من أدنى مستوى له فى 4 سنوات، متجاهلاً محاولات صناع السياسة لرفع معنويات المستثمرين.

وقال نادر نعيمى، رئيس قسم الأسواق الديناميكية لدى AMP كابيتال انفستورز، إن الأسهم الآسيوية محاصرة بين التوترات التجارية المتزايدة، وارتفاع الدولار، وعدوى الأسواق الناشئة، وبالتأكيد فإن ضعف الصين يؤدى إلى إضافة المزيد من المتاعب.وقال كين بينج، الخبير الإستراتيجى لدى سيتى جروب، إن هناك المزيد من العدوى القادمة من تركيا والأرجنتين إلى الاقتصادات الأكثر حساسية للتقلبات الخارجية، مثل إندونيسيا والفلبين، وأضاف أن كلا الدولتين فى جنوب شرق آسيا تعانيان عجزا مزدوجاً، ولديهما تضخم مرتفع نسبياً، بينما تتراجع احتياطياتهما من النقد الأجنبي.وقال مايكل مكارثى، كبير محللى السوق فى CMC ماركتس التى تتخذ من سيدنى الأسترالية مقرا لها، إن الحرب التجارية هى أكثر أسباب القلق الواضح فى الأسواق الآسيوية على المدى القصير، واستبعد أن تبدأ الأسواق فى الصعود طالما استمرت البيئة الحالية كما هي.واتفق معه كين بينج، محلل سيتى جروب، موضحا أن أكبر خطر هو التجارة، مشيراً إلى أن المستثمرين خائفون للغاية من الرسوم الإضافية بقيمة 200 مليار دولار، التى تعتزم الولايات المتحدة فرضها على منتجات الصين.كما أشار إلى أن انتخابات التجديد النصفى فى الكونجرس الأمريكى يوم 6 نوفمبر المقبل، قد تصبح مفتاحا لإزالة التوترات التى قد تتبدد بعد هذا التاريخ.وقال باول كيم، كبير مسؤولى الاستثمار فى شركة إيستسبرينج إنفستمنتس، إن الانخفاض فى الأسهم الآسيوية يرجع بشكل رئيسى إلى الارتفاع المستمر للدولار الأمريكى، مقابل عملات الأسواق الناشئة، وتوقع تدفق المزيد من أموال المستثمرين خارج الأسواق الناشئة، حال استمر مجلس الاحتياط الفيدرالى - المركزى الأمريكى، فى سياسته لرفع الفائدة.جوناثان جارنر، العضو المنتدب فى بنك مورجان ستانلى، قال إن البنك يتوقع تواصل الاتجاه الهبوطى لأسهم آسيا والأسواق الناشئة، بسبب تباطؤ نمو الصين، الناتج عن تشديد الائتمان، وتراجع الطلب فى سوق السيارات وأجهزة التكنولوجيا.