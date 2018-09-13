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اتصالات وتكنولوجيا
«إيتيدا» ترجىء طرح مناقصة على صناديق المخاطر لتمويل الشركات الناشئة
الخميس 13 سبتمبر 2018 11:01 ص
ايتيدا
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هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
■ مصادر: تعديل هيكل ملكية المتقدمين لضمان استدامة دعمها
محمود جمال
أرجأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – إيتيدا، طرح مناقصة على صناديق رأسمال المخاطر العاملة بالسوق المحلية، لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، لحين إعادة النظر فى الأمر مجدداً.
وقالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات إن القرار جاء بعد تلقى إيتيدا عرضاً واحداً من صندوق سوارى فنشرز لرأسمال المخاطر، للمنافسة على المناقصة التى أطلقها مركز الإبداع التكنولوجى التابع للهيئة فى يونيو الماضى، ومن المقرر إعادة الطرح فى وقت لاحق لم يحدد بعد .
وأوضحت المصادر أن الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجى والتدريب، كلف القائمين على إدارة الملف بتعديل شروط هيكل ملكية الصناديق المتقدمة، والمنصوص عليها فى كراسة الشروط والمواصفات الفنية، بحيث لا تقل نسبة المكون المصرى فى رأس المال عن الأجنبى، لضمان استدامة عملية التمويل.
وبحسب اشتراطات المناقصة المعلنة، يجب ألا يقل حجم الصندوق المتقدم عن 150 مليون جنيه، كما يجب ألا تقل مساهمة القطاع الخاص عن %80.
وأكدت المصادر أن «إيتيدا» تتبنى استراتيجية لدعم المطورين تستهدف الترويج لمصر كمركز إقليمى للشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال إدارة الحضانات التكنولوجية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بالقطاع. يشار إلى أن «إيتيدا» تسعى من خلال المناقصة السابقة إلى الدخول كمستثمر فى صندوق أو أكثر من صناديق رأسمال المخاطر لتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة فى مراحل البدء والنمو Seed and Growth Stages، بهدف سد فجوة التمويل فى بيئة ريادة الأعمال من خلال تكوين شراكات طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص.
كان وائل أمين، الشريك المؤسس فى «سوارى فنشرز»، قد كشف فى تصريحات سابقة لـ «المال»، عن إجراء مفاوضات مع «إيتيدا» لإدارة مشروعات أخرى فى نشاط ريادة الأعمال، إلى جانب توليها مهام إدارة مجمع الإبداع فى منطقة أسيوط التكنولوجية.
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