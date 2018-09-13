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الإسكندرية
«الوطنية للشحن والتفريغ» تحصل على حق استغلال 15 ألف متر بالدخيلة
الخميس 13 سبتمبر 2018 10:55 ص
شركات الشحن
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السيد فؤاد
فازت الشركة الوطنية للشحن والتفريغ «كارجل» بالحصول على استغلال 3 مخازن مخصصة لتخزين الحبوب بميناء الدخيلة، بعد منافسة مع عدد من الشركات.
قالت مصادر بهيئة ميناء الإسكندرية لـ«المال» إن تلك المخازن كانت تستغلها الشركة الفائزة قبل سحبها وإعادة طرحها مرة أخرى.
وكانت مساحة المخازن تصل إلى قرابة 15.5 ألف متر مربع بمنطقة تقسيم المخازن بميناء الدخيلة، وحصلت على المخزن الأول بقيمة 80 جنيها للمتر شهريا، بينما المخزن الثانى كان بمقابل 115 جنيها للمتر شهريا، فيما وصل سعر حق الانتفاع للمخزن الثالث بمقابل 129 جنيها للمتر شهريا، وهو يعد مقابل الانتفاع الأعلى بين الموانئ المصرية حتى الآن.
وأرجعت مصادر بالسوق الملاحية دفع الشركة متوسط 114 جنيها للمتر كمقابل انتفاع للثلاثة مخازن بواقع 63 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات، بسبب عدم وجود مخازن لها خارج الميناء، فى الوقت الذى قامت فيه العديد من الشركات ببناء مخازن خارج الموانئ، بسبب تكلفة مقابل الانتفاع المبالغ فيها، والتى قفزت من 15 - 20 جنيها للمتر إلى ما يزيد عن 100 جنيه للمتر شهريا.
وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد قررت بداية العام الجارى تشكيل لجنة من مسئوليها لحصر ممتلكات الهيئة من الأراضى غير المستغلة بها حتى الآن.
ويأتى هذا القرار من قبل رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء مدحت عطية، بعد أن حققت الهيئة خلال الفترة الماضية إيرادات تزيد عن 70 مليون جنيه من بند التخزين بأراضيها خلال العام الماضى فقط.
ويقع بميناء الإسكندرية العديد من الساحات والمخازن غير المستغلة منذ فترة طويلة، منها مخزن تصل مساحته لما يزيد عن 50 ألف متر مربع، ومجهز لتخزين البضائع المجمدة والخضراوات.
وارتفعت أسعار إيجار الأراضى بميناء الإسكندرية خلال العام الماضى، لتصل من 100 إلى 114 جنيها للمتر شهريا، ورغم انخفاض عدد الشركات المتنافسة على إيجار الأراضى إلا أن الهيئة قامت مؤخرا بإجراء العديد من المزايدات ونجحت فى تسكين تلك الأراضى لشركات عاملة بالميناء.
ويحتوى ميناء الإسكندرية على 19 مخزنا بإجمالى مساحة 18.6 ألف متر مربع، وساحات حاويات تصل إلى 82 ألف متر مربع، وساحات للبضائع العامة بمساحة 182 ألف متر مربع، وساحات خلفية لأغراض مختلفة تصل مساحتها إلى 160 ألف مربع. بينما يحتوى ميناء الدخيلة على ساحات أكبر منها حوالى 408 آلاف متر مربع كساحات حاويات، و110 آلاف متر مربع للبضائع العامة، وسحات خلفية لأغراض مختلفة تصل إلى قرابة مليون متر مربع، و88 ألف متر مربع كخامات تعدينية.
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