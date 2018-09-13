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الإسكندرية
قائمة المتقدمين لانتخابات شعبة خدمات النقل الدولى
الخميس 13 سبتمبر 2018 10:52 ص
شعبة النقل الدولي 58
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السيد فؤاد
أغلقت غرفة تجارة الإسكندرية باب الترشح أمام أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى “إيفا”، بعد أن منحتهم قرابة الشهر كفرصة للتقدم بأوراقهم للترشح.
وعلمت “المال” أن المتقدمين لانتخابات شعبة خدمات النقل الدولى وصل عددهم إلى 14 مرشحا ضمت قائمة واحدة وآخرين خارجها.
وضمت القائمة الوحيدة المتقدمة وتحمل اسم “المستقبل” كلا من المهندس مدحت القاضى، الرئيس السابق للشعبة، وأحمد التنازلى، وخالد صبرى، شريف الديوانى، أميرة شوقى، عمرو عبدالعال، طارق أبو النور، عصام الشاذلى، شرين الحكيم، أحمد عبدالجواد.
أما المتقدمين للترشح من خارج القائمة فضمت أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، رانيا مصطفى، شريف الفيل، صلاح الصادق. وبذلك يكون قد خرج من المنافسة كل من عبدالعال على، الذى كان يشغل نائب رئيس الشعبة، وأيمن الشيخ النائب الثانى وعبداللطيف عبدالمنعم عضو مجلس الإدارة السابق.
وتعد تلك الانتخابات هى الأهم بالنسبة للشعبة، والتى لم تجر انتخاباتها منذ 8 سنوات، حيث انتهت مدة المجلس الماضى بعد 5 سنوات، وتم تشكيل لجنة تيسير أعمال ضمت 5 أعضاء من مجلس الإدارة.
ومن أهم التحديات التى تواجه المجلس الجديد، هى إنشاء شعبة عامة لمرحلى البضائع بغرفة تجارة الإسكندرية، والعمل على إدراج تعريف مرحل البضائع بمسودة قانون الجمارك الجديد، مع تعديل تعريف الناقل بالمسودة حتى يكون متفقا مع قانون التجارة البحرية واتفاقية هامبورج.
كانت “المال” قد أشارت إلى أن معظم أعضاء مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية “إيفا” يعتزمون التقدم بأوراق ترشحهم، للمنافسة على انتخابات الشعبة.
وتوقع مراقبون أن يكون المجلس الجديد به نفس التشكيل الذى اكتسح الانتخابات منذ 8 سنوات مع تغييرات طفيفة، ليكون المجلس الجديد برئاسة المهندس مدحت القاضى رئيس شركة كادمار للملاحة، والذى كان أول من تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.
يذكر أن الانتخابات تتم على اختيار 10 أعضاء من ممثلى المهنة “مرحلى البضائع والشحن الدولي”، على أن يتم اختيار الرئيس والنائب والسكرتير العام فيما بينهم.
وكان أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، قد ناشد أعضاء الغرفة بضرورة زيادة المتقدمين لأوراق الترشح للانتخابات الخاصة بجميع شعب الغرفة، وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه عملية الانتخابات تقدما محدودا من المرشحين.
وأوضح الوكيل أن المرحلة الحالية تقتضى التكاتف والسعى نحو زيادة الناتج المحلى القومى من أجل خلق مزيد من فرص العمل للشباب، وهذا التكاتف لن يتأتى إلا من خلال العمل الجماعى من خلال الشعب النوعية الممثلة لجميع قطاعات الاقتصاد.
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