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الإسكندرية
مشكلات بالجملة تواجه مجمع الصناعات البلاستيكية
الخميس 13 سبتمبر 2018 10:49 ص
مصانع وشركات البلاستيك
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مصانع وشركات البلاستيك
إجمالى الإيجار الشهرى للمتر 22 – 25 جنيها
معتز محمود
طالب عدد من شاغلى وحدات مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم “غرب الإسكندرية” بضرورة إعادة النظر فى الزيادات السنوية المقررة على الوحدات الإيجارية، خاصة فى ظل الأوضاع التضخمية الحالية.
واعتبر البعض أن إيجار الوحدات الصناعية بالمجمع مرتفعا، إذا كانت الوحدة لا تعمل، خاصة أنه يتم مطالبة حائز الوحدة بإيجار شهرى بغض النظر عن بدء التشغيل من عدمه.
وقال بعض شاغلى الوحدات، إنه كان من المفترض أن يسهل المصنع جميع الإجراءات، خاصة أن بعض المستثمرين قد أنفق استثمارته فى إنهاء بعض الإجراءات ومر عليه مهلة الستة أشهر السماح لتركيب المعدات، وأصبح مطالبا بدفع الإيجار بجانب تقسيط نصف عدد أشهر فترة السماح.
قال المهندس عمرو كامل، رئيس الشركة المصرية للتصميم والتصنيع الهندسى، وأحد المستثمرين بمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، إن الفترة الماضية شهدت عدم انتظام فى التيار الكهربى أدت لبعض المشكلات، وتعرضت على إثرها محركات بعض المعدات لديه للتلف إلا أنه تم حلها.
وأضاف أن تكلفة الوقت مرتفعة بالنسبة للمستثمرين فى ظل عدم توفير الخدمات، لافتاً إلى أن تكلفة الإيجار اليومية تصل إلى 130 جنيها، وبإضافة أجور العمالة تصل التكلفة اليومية إلى ألف جنيه.
وأوضح كامل أن المستثمرين المتعاقدين مع وزارة التجارة والصناعة عبر جهاز تنمية المشروعات التابع لها أبرموا عقودا توضح أن الخدمات متاحة بالفعل فى الوحدات المؤجرة، وأن المستثمر غير مطالب إلا بسداد تكلفة عدادات المياه والكهرباء كما هو موضح بكراسة الشروط.
وقال علام فرحات، أحد مستثمرى المجمع، إن هناك حاجة لوجود وسيلة مواصلات لدخول العاملين من مدخل الطريق الصحراوى إلى داخل المجمع.
وأضاف أنه تم تقديم هذا الطلب لمحافظ الإسكندرية ووزير التجارة والصناعة خلال زيارته مؤخراً للمجمع، لافتاً إلى أن المحافظ قد وعد بتوفير أتوبيس لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه تم كذلك طلب حل مشكلة توصيل خطوط التليفون الأرضى للوحدات من السنترال التابع له المنطقة.
وأوضح أنه يشغل مساحة 400 متر يبلغ قيمة ما يسدده عنها شهريا 8750 جنيها شهرياً، لافتاً إلى أن الزيادة السنوية فى الإيجار والتى تبلغ 5% سنوياً تعد عبئا كبيرا فى ظل الأوضاع الحالية.
وأكد فرحات أن هناك مشكلات كانت تواجهه فى سلامة التيار الكهربائى وانتظامه خلال الأسابيع الماضية، إلا أنها توقفت بعد أن تم التوجه لمسئولى المجمع وعلى رأسهم المهندس صلاح سالم نائب مدير المجمع.
وأكد المهندس محمد حسام، أحد المستثمرين بالمجمع أن إدارة المجمع تنحاز لصالح الوزارة وليس المستثمرين من خلال التأكيد على عدم وجود مشكلات بخلاف الواقع.
وأضاف أن معظم المستثمرين فى المجمع لم يبدأوا فى تشغيل مصانعهم منذ الإعلان عن إطلاق المجمع قبل عدة أشهر، لافتاً إلى أن عدد المصانع التى بدأت الإنتاج بالفعل داخل المجمع يبلغ نحو عشرة مصانع فقط، فى حين يبلغ عدد المستثمرين نحو 190 مستثمرا، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المستثمرين توقف نتيجة عدم التزام البنك المتعاقد مع إدارة المجمع بتوفير التمويل اللازم لبدء المشروع.
وأكد حسام أن البنك يبالغ فى طلب الضمانات بشكل يعجز عدد كبير من المستثمرين عن توفيره، مؤكدا أن الدولة لابد أن تخاطب البنوك للتيسير على المستثمرين، لافتاً إلى وجود عدد من الوحدات الصناعية متوقف عند موافقة البنك على القرض الممنوح لها لبدء التشغيل الوحدات وتركيب وتشغيل المعدات.
واعتبر حسام أن إيجار الوحدات الصناعية بالمجمع يعد مرتفعاً بالفعل، إذا كانت الوحدة لا تعمل، خاصة أنه يتم مطالبة حائز الوحدة بالإيجار الشهرى بغض النظر عن بدء التشغيل من عدمه.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذى من المفترض أن يبلغ فيه سعر إيجار المتر داخل المجمع 15 جنيها فقط، فإن ما يتم سداده فعلياً أكبر من ذلك نتيجة إضافة أموال لخدمات النظافة والأمن ليصبح إجمالى الإيجار الشهرى للمتر الواحد يتراوح من 22 – 25 جنيها شهريا.
ولفت إلى أن الوحدة يتم سحبها من المستثمر فى حالة عدم سداد الإيجار لمدة 3 أشهر متواصلة، لافتاً إلى أن هذا الموقف كان سيتخذ معه رغم إنفاقه نحو 170 ألف جنيه على تأهيل المكان، موضحا أن القائمين على المجمع أكدوا أن هذا هو القانون والسياسة المتبعة فى تشغيل المجمع ما حذا به لتدبير مبلغ الإيجار وسداده لعدم سحب الوحدة الخاصة به.
وأكد نادر عبد الهادى، رئيس شعبة منتجات البلاستك بغرفة تجارة الإسكندرية، صعوبة المواصلات التى تخدم مجمع الصناعات البلاستيكية، لافتاً إلى أن تجربة المجمع جديدة والأداء بها ليس رائعاً فى مكان يمتلئ بالتحديات.
وأضاف أن بعض شاغلى الوحدات يعانون مشكلات مثل صعوبة توافر خط تليفون أرضى حتى الآن، فى الوقت الذى كانت تواجه المجمع مشكلات تبدو كبيرة مثل الكهرباء التى كانت تتقطع بشكل متكرر وتم حلها.
وقال عبد الهادى إن المشروع عند الإعلان عنه كان تحت شعار “مصنعك جاهز بالتراخيص”، ولكن شاغلى الوحدات فوجئوا بعد الدخول للإنتاج بأنهم مضطرين لإدخال المرافق بأنفسهم.
وأشار رئيس شعبة منتجات البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أنه تم التقدم بعدة مقترحات عبر الشعبة، ولم يتم الاستفادة بها، فضلا عن أنه تم التحدث مع قيادات الوزارة فى هذا الشأن.
وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية يمثل نموذجا متميزا للحاضنات الصناعية المتكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة المتخصصة، ويسهم فى إعداد وتأهيل شباب المستثمرين ورجال أعمال المستقبل للريادة فى مشروعات القيمة المضافة والتى تسهم فى إعلاء شأن المنتج المحلى ورفع شعار “صنع فى مصر”.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تخصيص حوالى 92% من الوحدات الإنتاجية بالمرحلة الأولى للمجمع، 50% منها بدأ مراحل الإنتاج الفعلى، وجار تشغيل الوحدات المتبقية، لافتاً إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع إحدى كبريات المكاتب الاستشارية العالمية، خاصة بالمرحلة الثانية للتوسعات بالمجمع والتى تقدر مساحتها بـ52 فدانا.
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