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بورصة وشركات
مبيعات محلية تهبط بالبورصة في التعاملات الصباحية
الخميس 13 سبتمبر 2018 11:00 ص
هبوط البورصة
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مبيعات محلية تهبط بالبورصة في التعاملات الصباحية
مبيعات محلية تهبط بالبورصة في التعاملات الصباحية
هبوط البورصة
مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الاسبوع على هبوط جماعي طفيف، وسط ضغط بيعي للمستثمرين المصريين.
وتراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.18% ليصل إلى 15460 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.07% ليسجل 746 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.095 ليصل إلى مستوى 1918 نقطة.
يذكر أن البورصة اختتمت تعاملات امس على تراجع، وهبط المؤشر الثلاثيني 0.9% عند مستوى 15488 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.35% عند 747 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا 1.22 % ليصل إلى 1944 نقطة.
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