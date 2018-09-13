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«سندا» تحصل على التراخيص النهائية لمزاولة متناهى الصغر
الخميس 13 سبتمبر 2018 10:43 ص
نيفين بدر الدين
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نيفين بدر الدين
نيفين بدر الدين: فيتاس - مصر فى طريقها للحصول على الترخيص النهائى
أحمد الدسوقي
حصلت شركة سندا للتمويل متناهى الصغر، على التراخيص النهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصل عدد الشركات التى تعمل بالقطاع إلى 6 كيانات هى: «تنمية، ريفى، تساهيل، امان، تمويلى، سندا».
يبلغ رأسمال «سندا» 115 مليون جنيه موزعاً بواقع %70 للبنك العربى الأفريقى، و%30 لصندوق سند الألمانى، وتستهدف ضخ قروض بقيمة 50 مليون جنيه لنحو 10 آلاف عميل خلال 2018، وفقا لتصريحات سابقة لباسل رحمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.
قالت نيفين بدر الدين، ممثل جهاز المشروعات بمجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن شركة فيتاس – مصر فى طريقها للحصول على التراخيص النهائية، مؤكدة أن الإقبال على تدشين شركات بالقطاع المتناهى فى مصر يزداد يوماً بعد آخر. وفيما يتعلق بالجمعيات، لفتت نيفين إلى أن عدد الجمعيات التى حصلت على التراخيص النهائية لمزاولة النشاط تقارب حاليا 900 تشمل فئات «أ وب وج». وبحسب الرقابة المالية، فإن أرصدة نشاط التمويل متناهى الصغر ارتفعت إلى 9.75 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2018، مقابل 5.5 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
وأكدت نيفين أن قروض المتناهى الصغر سترتفع بشكل كبير خلال 2018 بسبب دخول فاعلين جدد من الشركات والجمعيات.
واستحوذت شركات التمويل متناهى الصغر على نحو %42 من أرصدة تمويل النشاط منذ بدئه وحتى نهاية يونيو 2018، مقابل %29.6 نهاية يونيو 2017 وفقا للرقابة المالية.
وعلى الجانب الآخر، كشفت نيفين أنه سيتم ضخ تمويلات بقيمة 15 مليون جنيه لعدد من الجمعيات خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن جهاز المشروعات ضخ 1.5 مليار جنيه خلال النصف الاول ويخطط لنفس القيمة من التمويلات خلال النصف الثانى من 2018. وأعلنت الرقابة المالية فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.
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