«إيجى ليس» تدرس تعاقدات بقيمة 100 مليون جنيه

بنك التنمية الصناعية والعمال



أحمد الدسوقى



تدرس شركة تنمية للتأجير التمويلى - إيجى ليس، المملوكة لبنك التنمية الصناعية والعمال، إبرام عقود جديدة بقيمة 100 مليون جنيه، خلال الفترة القليلة المقبلة.



وقالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين بالشركة، فى تصريحات خاصة لـ«المال«، إن العقود فى 3 قطاعات رئيسية، هى الاستثمار العقارى، والمقاولات، بالإضافة إلى اللوجستيات.



ولفتت إلى أن قيمة العقود التى أبرمتها الشركة منذ بدء نشاطها بالسوق المحلية بلغت 250 مليون جنيه، مشيرة إلى أن العقود الجديدة التى سيتم توقيعها ترفع إجمالى قيمتها إلى 350 مليون جنيه.



وأعلن بنك التنمية والعمال فى يوليو قبل الماضى، إطلاق الشركة برأسمال مدفوع 175 مليون جنيه، موزعا بواقع %99.9 للبنك، والباقى لصندوق العاملين.



وأكدت رئيس مجلس المديرين بالشركة أن القطاع يشهد حالياً منافسة شديدة، خاصة بعد دخول شركات تمتلكها بنوك كبرى، مشيرة إلى أن السوق مازالت قادرة على استيعاب المزيد.



وتخطط «إيجى ليس» لإبرام عقود بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، خلال 4 سنوات، بحسب تصريحات سابقة لإيمان إسماعيل.



ووفقا للهيئة العامة للرقابة المالية، فإن قيمة عقود التأجير التمويلى ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 7.5 مليار جنيه، مقارنة مع 5.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2017، بنسبة ارتفاع بلغت %34.6، فيما انخفض عدد العقود لتصل إلى 408 عقود، مقارنة مع 476 عقداً خلال الفترة المماثلة.



وأشارت الهيئة إلى استحواذ نشاط العقارات والأراضى على النصيب اﻷكبر من عقود التأجير التمويلى، بقيمة 5.2 مليار جنيه، بما يوازى %69 من إجمالى العقود، تلاه نشاط الآلات والمعدات بنسبة %11، ثم نشاط الطائرات %6.



ووافق مجلس النواب منذ أسابيع، على مشروع قانون التخصيم والتأجير التمويلى، الذى يتضمن 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها 4 مواد تشمل الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.