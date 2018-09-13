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بورصة وشركات
هيرميس مستشاراً ماليا لبيع مصنع تابع للسويس للأسمنت
الخميس 13 سبتمبر 2018 10:58 ص
السويس للاسمنت - SUCE 66
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السويس للاسمنت - SUCE 66
مصطفى طلعت
لعبت شركة هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب دور المستشار المالي لشركة السويس للأسمنت في صفقة بيع مصنع الأسمنت الأبيض المملوك لشركة أسمنت حلوان التابعة لها.
وقالت "السويس للأسمنت"، في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الخميس، أن مكتب ذو الفقار وشركاه قام بدور المستشار القانوني للصفقة .
يشار إلى أن شركة أسمنت حلوان التابعة للسويس للأسمنت قد وقعت عقدا منذ ايام مع شركة إعمار للصناعات لبيع مصنع الأسمنت الأبيض المملوك لها في محافظة المنيا.
يذكر أن أسمنت حلون مملوكة بنسبة 99% لشركة السويس، بينما يبلغ رأس مال الاخيرة 909.3 مليون جنيه موزعاً على 181.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
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