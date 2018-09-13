الإنتاج الحربى تعتزم تصنيع الأتوبيسات الكهربائية محليًا

الدكتور محمد العصار



■ تستهدف الانتقال من إستراتيجية التجميع إلى التصنيع المتكامل



عصام عميرة



تعتزم وزارة الدولة للانتاج الحربى تصنيع الأتوبيسات الكهربائية للسوق المحلية، بالإضافة الى تصنيع السيارات الصغيرة كتجربة محدودة للمشروع.



قال الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن الوزارة بصدد الإعلان قريباً عن تصنيع أول أتوبيس كهربائى محلى الصنع بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، لافتا إلى جار العمل حاليًا على إزالة عقبات إنشاء محطات شحن كهربائى.



وأشار إلى أن استراتيجية صناعة السيارات بشكل كامل فى مصر ليست ذات جدوى اقتصادية، وأن المستقبل أمام المركبات الكهربائية، لافتا إلى أن الاتوبيسات الكهربائية ستكون بأسعار منافسة للأسعار العالمية، لافتا إلى تذليل جميع المعوقات أمام هذا المشروع.



جاء ذلك خلال الندوة التعريفية بدور وزارة الإنتاج الحربى فى مساندة الاقتصاد المصرى، والتى أقامها مجلس الأعمال المصرى الكندى، ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى.



وأكد أن الوزارة تتشارك مع 36 شركة مصرية من القطاع الخاص، للتعاون فى مجال الصناعة، لتحقيق الاستفادة للجميع، خاصة أن القطاع الخاص لديه خبرات فنية وإدارية من الممكن الاستفادة منها.



وأشار العصار إلى أن الدولة تستهدف تخفيض نسبة الاعتماد على الاستيراد ضمن رؤية التنمية المستدامة 2030، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية لتحقيق قفزة صناعية واقتصادية، واصة أن الوزارة لا تبدأ مشروعًا دون دراسة سواء على المستوى العلمى أو الاقتصادى.



وأوضح أن مصر حققت نموًا فى تشييد محطات الكهرباء وأصبح لديها فائض فى الإنتاج يمكن استغلاله، متوقعًا نجاح تجربة الأتوبيس الكهربائى، خاصة أنه لا يحتاج إلى محطات كهربائية متعددة فقط محطة فى بداية ونهاية خط سير الأتوبيس بشكل مبدئى.



وأضاف أن الوزارة لا تستهدف الربح فى الدرجة الأولى مثل القطاع الخاص، ولكن نعمل على تصنيع الأدوات المنزلية منخفضة السعر لإرضاء المواطن المحدود فى إطار استراتيجية الدولة.



وتمتلك الوزارة 17 مصنعًا ما بين عسكرى ومدنى، وتنتج الدبابات والقواذف الصاروخية ومفرقعات بمختلف أنواعها وغيرها من المنتجات العسكرية، بالإضافة إلى العديد من المنتجات المدنية ومنها الأجهزة المنزلية بمختلفة أشكالها، ومحطات تحلية للمياه ومصانع تدوير المخلفات وخلايا شمسية وغيرها من المكونات التى تدعم الصناعة المحلية.



وأضاف العصار أن الوزارة عقدت أكثر من 165 لقاءً مع 80 شركة أجنبية، وسوف يتم تنفيذ 51 مشروعا لتقديم منتج مصرى متكامل، مؤكدًا استهداف التحول من سياسة التجميع الى التصنيع المتكامل بدءًا من التصميم والأنظمة المبنية على المعرفة والتكنولوجيا المتطورة مثل الشركات العالمية.



وتابع: إننا نعمل حالياً بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لامتلاك التكنولوجية الحديثة والعلماء المصريين، الأمر الذى أسفر عن تصنيع هراس أمير الذى يرصف الطرق بشكل أسرع وعدادت ذكية بأياد مصرية خالصة، وقدمت الوزارة فى الفترة الأخيرة بوابات أمنية وأجهزة يدوية للكشف عن المعادن والحقائب.



فى سياق متصل قال الواء العصار إن الدولة تستهدف تطوير عدة قوانين لدعم الصناعة ومنها قانون الإفلاس وإعداد مواصفات قياسية لمكافحة الرشوة، وجار إعداد مشروع قانون متعلق بالمحاجر والمعادن بمصر.



فى السياق نفسه، قال محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات، إن وزارة البترول تتشاور مع الاتحاد والمجلس لتقديم قانون يحقق طفرة فى صناعة المعادن فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مشروع القانون تقوم الحكومة على دراسة وتقديمه للمجلس.